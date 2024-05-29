Дэниела Рэдклиффа заметили на редкой прогулке с маленьким сыном (фото)

Малыш родился весной 2023 года. До сих пор звездные родители не раскрывают имени первенца.

34-летнего британского актера Дэниела Рэдклиффа заметили на редкой прогулке с возлюбленной и маленьким сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Гарри Поттера" держал наследника на руках, когда вышел на прогулку со своей девушкой Эрин Дарк, 39, в Нью-Йорке.

Рэдклифф появился на публике в простой черной футболке и джинсах, а его избранница, американская актриса, надела серый топ, черный кардиган и потертые рваные джинсы. К образу звезда экрана добавила прозрачные очки.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

Малыш, имя которого не разглашается, родился в апреле 2023 года. Его родители вместе уже более 10 лет. Дэниел и Эрин познакомились на съемках картины "Убей своих любимых". В фильме они сыграли пару, а Рэдклифф позже признался, что Эрин его сразу привлекла.

Ранее молодой отец говорил о своем опыте отцовства.

"Это замечательно, и он (сын — ред.) лучшее, что когда-либо случалось", — признавался актер.

Свои отношения Эрин и Даниэл держат подальше от внимания публики и очень редко выходят вместе официально на публику.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк Фото: Getty Images

Актер также шутил, что несмотря на то, что есть "существо", способное "подарить вам худшую ночь в вашей жизни", он забывает обо всем этом утром, когда малыш ему улыбается.

"Это здорово. Это безумие и напряжение, но он великолепен, и Эрин потрясающая — для меня также большая честь провести время с ними. Я всегда собирался взять отпуск, что не могу это сделать. Поэтому я могу просто много времени проводить с ним здесь, и это прекрасно", — отмечал британский актер.

Напомним, как Дэниел Рэдклифф выглядел до съемок в фильмах о Гарри Поттере.

Также Фокус писал о появлении Дэниела Рэдклиффа на забастовке актеров с сыном.