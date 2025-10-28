Вірш від "королеви детективів": першу публікацію Агати Крісті знайшли через 120 років (фото)

Тривалий час першою публікацією відомої англійської письменниці Агати Крісті вважався роман "Таємнича пригода в Стайлзі". Сама авторка згадувала про вірш, написаний нею ще у дитинстві, але відшукати його вдалося лише через 120 років після публікації.

Шанувальник Крісті Джеймс Бернтал-Хукер і його чоловік Алан розкрили загадку від "королеви детективів", з якою не могли впоратись понад століття. Вони знайшли в архіві місцеву лондонську газету від 1905 року, в якій був опублікований вірш "Парова машина проти електрики". Про це йдеться у матеріалі The Times.

Таємниця спражньої першої публікації письменниці так довго не була розкрита через створену нею ж плутанину. Вона згадувала в автобіографії, що написала у дитинстві вірш. Однак постійні пошуки цієї роботи були марними аж до вересня 2025 року. Лише тоді з'ясувалося, що Крісті неправильно пам'ятала свій вік на момент першої публікації та сплутала електричний поїзд з трамваєм.

"Я був абсолютно вражений. (…) Це чудово: блискуче мило і грайливо, і показує, яку веселу поезію вона читала в дитинстві. І воно демонструє здоровий цинізм щодо прогресу, який зберігався протягом усієї її кар'єри", — зауважив Бернтал-Хукер.

"Королева детективів" стверджувала, що написала вірш в 11 років, хоча насправді їй було 14. Вірш був опублікований 8 липня 1905 року.

"Молодий автор надіслав нам наступний римований коментар щодо поломки електричних поїздів минулої суботи", — написали тоді у газеті.

Вірш був підписаний А. М. Міллером. Перша строфа починалася так: "Коли вперше електричні поїзди рушили / У всій своїй червоній красі / Все було добре: але до кінця дня / Все змінилося". Подружжя, якому вдалося розкрити 120-річну загадку, отримало від спадкоємця дозвіл на публікацію. Онук письменниці Метью Прічард заявив, що "захоплений" знахідкою.

Вірш, написаний Агатою Крісті у підлітковому віці й опублікований під псевдонімом Фото: The Times

На той момент, коли Крісті надіслала вірш до Middlesex County Times і Ealing and Hanwell Post, вона проживала разом з "тіткою-бабусею" Маргарет Міллер на заході Лондона. Відомо, що вона активно використовувала псевдоніми, і це ускладнювало пошук її ранніх творів.

Також Бернтал-Хукер відшукав роботи, які письменниця надсилала до різних поетичних видань до 1920 року, коли був опублікований роман "Таємнича пригода в Стайлзі", в якому вперше з'явився Еркюль Пуаро. Попри те, що "королева детективів" відома своєю прозою, вона опублікувала дві збірки поезій за свою кар'єру — "Дорога мрій" у 1925 році та "Вірші" у 1973 році.

Прихильник Крісті розповів, що у ранніх її віршах відчувається вплив "грайливого ритму" двох її улюблених письменників — Льюїса Керролла та Едварда Ліра. Однак, з його слів, вірші демонстрували талант романісти, хоча "її сильною стороною, безперечно, була проза".

