Новий штам COVID-19 виявили у 23 країнах світу: що відомо про "Цикаду" і чим вона небезпечна

Новий варіант коронавірусу BA.3.2, який отримав неофіційну назву "Цикада", зафіксували вже у понад двадцяти країнах світу. Попри значну кількість мутацій, фахівці наразі не мають підстав вважати його небезпечнішим за попередні штами, однак продовжують уважно вивчати його особливості.

Як йдеться в матеріалі видання ВВС, за новим варіантом уважно спостерігають міжнародні та національні служби охорони здоров’я. Наразі випадки інфікування підтверджені, зокрема, у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку. Особливість цього штаму полягає у його нерівномірному поширенні: у деяких регіонах він тривалий час залишався майже непомітним, після чого знову починав фіксуватися.

За даними американських фахівців, вірус уже виявляли у різних штатах, причому не лише у клінічних зразках пацієнтів, а й під час аналізу стічних вод. Такий підхід дозволяє відстежувати реальне поширення інфекції, навіть коли частина випадків залишається незафіксованою. Саме тому цей варіант віднесли до тих, що потребують посиленого нагляду.

Окрему увагу науковців привернули попередні дані про можливу вищу захворюваність серед дітей. Зокрема, спостереження в окремих містах свідчать, що діти можуть частіше отримувати позитивний результат тесту на цей варіант, ніж дорослі. Водночас дослідники наголошують: ці висновки поки що попередні й потребують додаткового підтвердження. Серед можливих причин називають як менш сформований імунітет у дітей, так і здатність вірусу частково обходити імунний захист через свої мутації.

Що стосується перебігу хвороби, то наразі він не відрізняється від уже відомих варіантів COVID-19. Симптоми залишаються типовими:

температура,

кашель,

біль у горлі,

втома,

головний біль та інші прояви респіраторної інфекції.

Даних про те, що "Цикада" спричиняє тяжчий перебіг, на сьогодні немає. Та все ж фахівці пояснюють, що поява великої кількості мутацій є природною для РНК-вірусів, які змінюються досить швидко. У випадку з BA.3.2 ці зміни можуть частково ускладнювати розпізнавання вірусу імунною системою, і це дає йому змогу поширюватися навіть серед людей із набутою імунною відповіддю.

Попри це, вакцинація залишається ефективним інструментом захисту, насамперед від тяжкого перебігу хвороби. Навіть якщо ймовірність інфікування зростає, щеплення допомагає зменшити ризики ускладнень. Питання створення оновлених вакцин залежатиме від подальшого розвитку ситуації та того, чи вплине новий варіант на загальний рівень захворюваності.

Загалом поява нових штамів коронавірусу не є чимось несподіваним. Фахівці очікують, що вірус і надалі циркулюватиме серед населення, періодично викликаючи нові хвилі захворюваності. Водночас наразі немає ознак того, що "Цикада" призводить до зростання кількості тяжких випадків, госпіталізацій або смертей.

"Ми й надалі спостерігатимемо появу нових штамів доти, доки на планеті житимуть люди. Малоймовірно, що SARS-CoV-2 коли-небудь повністю зникне…Нові варіанти з'являтимуться регулярно й можуть спричиняти чергові хвилі захворюваності, однак, найімовірніше, ми й надалі бачитимемо зниження кількості тяжких випадків і смертей", — епідеміолог Пол Гантер.

Експерти також відзначають, що COVID-19 поступово переходить у розряд сезонних інфекцій. Водночас люди з груп ризику — літні, пацієнти з хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом — мають залишатися особливо уважними до свого здоров’я та в разі потреби своєчасно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року в Україні почав активно поширюватися коронавірус разом із новим штамом Stratus (XFG). В цілому, цей варіант відзначався вираженою слабкістю, через що пацієнти скаржилися на сильну втому, а також нерідко втрачали голос.

Ба більше, цей мутований варіант COVID-19 вважався особливо небезпечним для літніх людей і дітей, навіть за відсутності високої температури чи виражених симптомів. Лікарка наголошувала, що легкий перебіг хвороби не знижує ризик розвитку серйозних ускладнень у вразливих груп населення