В Україні зафіксували новий варіант коронавірусу "Цикада": чи можлива нова хвиля епідемії

В Україні вперше було виявлено субваріант хвороби COVID-19 "Цикада". У світі його фіксують з 2024 року і наразі відомо про випадки в 23 країнах.

Водночас наразі немає жодних ознак того, що "Цикада" може призвести до нової епідемії в світі або в Україні. Про виявлений субваріант коронавірусу повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

В Україні "Цикада" була виявлена фахівцями Центру громадського здоров'я під час секвенування — лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Які симптоми в нового варіанту коронавірусу Цикада

У МОЗ пояснили, що субваріант "Цикада" не має особливих симптомів відносно інших варіантів COVID-19. Симптоми залишаються звичайними: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді — подразнення очей або висипи.

Відео дня

"Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 та його ускладнень. Якщо маєте симптоми — зверніться до лікаря", — наголосили в МОЗ.

Коронавірус "Цикада" Фото: МОЗ

Раніше Фокус розповідав, що новий варіант коронавірусу BA.3.2, який отримав неофіційну назву "Цикада", зафіксували вже у понад двадцяти країнах світу. Попри значну кількість мутацій, фахівці наразі не мають підстав вважати його небезпечнішим за попередні штами, однак продовжують уважно вивчати його особливості.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року в Україні почав активно поширюватися коронавірус разом із новим штамом Stratus (XFG). В цілому, цей варіант відзначався вираженою слабкістю, через що пацієнти скаржилися на сильну втому, а також нерідко втрачали голос.

Ба більше, цей мутований варіант COVID-19 вважався особливо небезпечним для літніх людей і дітей, навіть за відсутності високої температури чи виражених симптомів. Лікарка наголошувала, що легкий перебіг хвороби не знижує ризик розвитку серйозних ускладнень у вразливих груп населення