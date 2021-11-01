Моральное дно. Почему недопустимы разговоры о неоказании помощи невакцинированным

До какой моральной пропасти мы дошли, если врачи (!) вполне серьезно в телевизоре поднимают вопрос о неоказании медицинской помощи невакцинированным людям или оказание ее не на равных условиях с вакцинированными. Что это? Безграмотность или желание кому-то понравиться?

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Даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им мед. помощь, согласно Женевской конвенции 1949 г., следуя здравому смыслу, человечности и гуманизму. Я уже не говорю о ст. 139 УКУ, которая предусматривает ответственность медицинского работника за такие действия. Вы подумали о том, как это читать и слушать тем пациентам, которые сейчас тяжело болеют. От врачей!

Не выдерживает никакой критики манипулятивная т.н. "аргументация" адептов этого бреда, ибо болеют и умирают, к сожалению, во всем мире все — и вакцинированные и невакцинированные. Только последние умирают чаще, если им более 50 лет.

И, по мере роста вакцинированных лиц, в реанимациях у нас будут лежать 98% вакцинированных людей. Как в странах с высоким уровнем вакцинации. Только общее их количество было бы меньше, если была бы правильно изначально организована вакцинальная компания.

Ибо запугать людей, не определить противопоказания, не выдавать переболевшим сертификаты, не акцентировать внимание на группах риска, а перевакцинировать в условиях дефицита вакцин реконвалесцентов, молодых людей — все это непонятное броуновское движение, не имеющее отношение к ожидаемому результату, а именно — снижения заболеваемости в группах риска.

А сейчас, войдя в красную зону, начать угрожать, пугать, сгонять, не пускать на работу (в т.ч. только что переболевших), в транспорт, создать ажиотаж, толпы народа на вакцинацию без противоэпидемического режима (в красной зоне!) — все это приведет к взрывному росту заболеваемости в ближайшее время. И остановить этот снежный ком уже не получится.

Важно

Чихать я хотел. Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам

Поэтому хочу обратиться к пациентам и докторам — не надейтесь ни на что и помните, что вовремя начатое лечение, в ранний период болезни в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение и/или облегчает симптомы болезни. Это единственное, о чем сейчас надо помнить.

Вакцинируйтесь, кто не успел. После вакцинации пожилым людям желательно ограничить контакты, особенно с детьми, молодыми людьми, избегать людных мест. При первых же симптомах болезни — немедленно обращаться к врачу, мы с докторами проводим активную образовательную работу. Почему только пожилым? Потому что всем не получится, надо работать. Особенно медработникам.

И да, давайте оставаться людьми. Ибо никто не знает, что будет завтра с каждым из нас. Мне стыдно за тех людей, особенно коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений. Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных — не допустимо в любом случае.

[ + – ] Знаменитое фото 2020 г. — символ человечности. Доктор в Ухане вывез 87-летнего больного, чтобы он увидел свой последний закат.

В заключение приведу цитату из "COVID-19 vaccine surveillance report" (Великобритания):

"В контексте очень высокого охвата вакцинацией населения, ожидается, что большая часть случаев заболевания, госпитализаций и смертей произойдет у вакцинированных лиц просто потому, что большая часть населения вакцинирована и никакая вакцина не эффективна на 100%".

Так что не спешите всех клеймить, господа. Можно и не в ту группу попасть случайно. Впереди еще много интересного.

P.S. Вспомнилось. Знаменитое фото 2020 г. — символ человечности. Доктор в Ухане вывез 87-летнего больного, чтобы он увидел свой последний закат …

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