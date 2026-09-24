Медицинский бюджет-2027: большие цифры, за которыми нет реального роста

В проекте госбюджета на следующий год расходы на здравоохранение вновь представляются как безусловное достижение: 292,5 млрд грн, что на 35 млрд больше, чем в этом году. Но этот бюджет следует оценивать не по количеству заявленных миллиардов, а по их реальной покупательной способности.

Правительство прогнозирует на 2027 год инфляцию на уровне 9,3%. Таким образом, почти 24 млрд грн из заявленного увеличения пойдут исключительно на компенсацию роста цен. В реальности финансирование здравоохранения вырастет не на 13,6%, а примерно на 3,9%.

И это оптимистичный расчет. Лекарства, реагенты, медицинское оборудование, расходные материалы и энергоносители могут дорожать быстрее, чем средний уровень инфляции. Поэтому значительная часть "дополнительных миллиардов" нужна лишь для того, чтобы больницы могли приобрести примерно то же самое, что и годом ранее. Это не развитие системы. Это попытка не допустить ее дальнейшего финансового истощения.

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Еще более наглядно ситуацию иллюстрирует Программа медицинских гарантий. Ее финансирование предлагается увеличить на 20,5 млрд грн. Однако около 17,2 млрд из этой суммы поглотит прогнозируемая инфляция. Таким образом, реальное увеличение средств, непосредственно направляемых на лечение пациентов, составит лишь около 3,3 млрд грн.

Именно за счет этих средств больницы должны лечить пациентов, закупать препараты и расходные материалы, обслуживать оборудование, оплачивать коммунальные услуги и обеспечивать заработную плату медицинским работникам. И все это — во время войны, на фоне кадрового дефицита, роста стоимости лечения и значительно более сложных состояний пациентов.

Нам снова демонстрируют увеличение общей суммы, не отвечая на главный вопрос: соответствуют ли тарифы НСЗУ реальной стоимости медицинской помощи? Если тариф не покрывает лечение, ни одна презентация с миллиардами не изменит положение больницы. Она и в дальнейшем будет вынуждена экономить, накапливать долги или перекладывать часть расходов на пациента.

Кроме того, правительство обещает довести среднюю зарплату врача специализированной медицинской помощи до 30 тысяч гривен. Номинально это повышение на 11,9%. Однако с учетом прогнозируемой инфляции реальный рост покупательной способности составит около 2,4%. В ценах 2026 года это примерно 640 гривен в месяц.

Вот какова настоящая цена громкого обещания. Не тысячи гривен реального повышения, а 640 гривен, которые врач почувствует на себе после подорожания товаров и услуг.

К тому же 30 тысяч — это пока лишь бюджетный ориентир. Учреждения получают средства через тарифы НСЗУ, а их финансовые возможности определяют, сколько фактически будут зарабатывать медики. Если тарифы останутся экономически необоснованными, обещание о повышении может так и остаться средней цифрой на бумаге.

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Реформы — сегодня, деньги — когда-нибудь потом: что не так с медицинской программой Кабмина

В стране, где врачи годами работают в условиях чрезмерной нагрузки и где все острее ощущается нехватка специалистов, такое "повышение" не остановит отток кадров. Нельзя требовать от людей европейского качества работы, предлагая им лишь статистический рост доходов.

На этом фоне особенно показательным является распределение средств между отдельными программами.

Финансирование программы "Доступные лекарства" предлагается увеличить до 21,7 млрд грн. Это необходимое решение, ведь для миллионов обедневших украинцев возмещение расходов стало единственной возможностью регулярно получать лекарства. Но в этом году государство накопило перед аптеками задолженность за уже выданные пациентам лекарства, в конце июля она составляла около 585 млн грн. Средства пришлось искать в программе "Скрининг здоровья 40+", на которую в 2026 году предусмотрели 10 млрд грн. В августе четверть этой суммы — 2,5 млрд грн. — перераспределили на Программу медицинских гарантий.

Это очень точно характеризует качество планирования: сначала на новую программу выделяют огромную сумму, а затем часть средств срочно забирают, потому что их не хватает на базовые медицинские нужды.

Сам скрининг также далеко не соответствует первоначальным расчетам. Программу планировали для пяти миллионов человек, но по состоянию на 9 сентября обследование прошли чуть более 663 тысяч. Несмотря на это в бюджете на 2027 год на эту программу "Скрининг 40+" снова предусмотрены те же 10 млрд грн.

После провального выполнения программы и перераспределения четверти ее бюджета повторное выделение 10 млрд грн выглядит как механическое копирование цифры. Государство вновь направляет миллиарды на расчеты, которые уже не подтвердились на практике, в то время как больницам не хватает средств на лечение, а аптеки месяцами ждут компенсации за выданные пациентам препараты.

Еще один тревожный показатель — сокращение расходов на медицинскую инфраструктуру. В первоначальном бюджете на 2026 год на государственные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения было предусмотрено 19,1 млрд грн. В проекте на 2027 год — 13,3 млрд. То есть сократили на 5,8 млрд грн.

Это средства на реконструкцию больниц, оборудование и развитие медицинских мощностей. Во время войны сокращать такие инвестиции без четкого объяснения — крайне недальновидно. Больница не может оказывать современную медицинскую помощь только благодаря героизму медиков. Для этого нужны операционные, реанимационные палаты, лаборатории, оборудование и исправные инженерные системы.

Проект этого госбюджета еще предстоит рассмотреть Верховной Радой. Но корректировать нужно не только отдельные цифры. Необходимо изменить сам принцип, согласно которому эффективность медицинского бюджета измеряется общей суммой расходов.

По текущим расчетам, в 2027 году система здравоохранения получит не ресурсы для развития, а чуть больше денег для выживания. Больницы вновь будут пытаться уложиться в тарифы, которые не покрывают стоимость лечения. А пациент, как и раньше, будет доплачивать за бюджетный оптимизм из собственного кармана.

Украинская медицина уже слишком долго работает по принципу "как-нибудь получится". Но "как-нибудь" не должно быть государственной политикой, и уж тем более не во время войны.

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