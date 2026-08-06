Без медсестер и санитарок: как новые цены на проезд в транспорте убивают украинскую медицину

В последние недели я все чаще слышу от коллег, что средний и младший медицинский персонал начинает массово увольняться или всерьез задумывается об этом. Профессиональное выгорание, мизерные зарплаты и кадровый дефицит и так годами вытесняют специалистов. А теперь ко всем этим проблемам добавилась ещё одна. Для многих медицинских работников дорога на работу стала непосильной.

У нас любят говорить о тарифах на транспорт, подсчитывают доходы перевозчиков, экономику коммунальных предприятий. Но задумывался ли хоть кто-нибудь из чиновников, как это решение отразится на медицине?!

Сегодня значительная часть сотрудников киевских больниц — это уже давно не киевляне. Эти люди ежедневно преодолевают десятки километров из городов и сел Киевской области. Многие из них приезжают в столицу даже из других областей. Для них это жестокая экономическая необходимость выживания: в регионах возможностей найти работу по специальности значительно меньше, а зарплата просто мизерная.

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И теперь к этой и без того непростой ситуации добавились новые транспортные расходы, которые для многих становятся просто критическими. Например, медицинский работник, который ежедневно ездит из Белой Церкви или других городов области, платит около 250 гривен за автобус в одну сторону. В Киеве еще нужно доехать до работы, сегодня это ещё 60 гривен за билет с пересадкой. Дорога обратно — столько же. В результате только транспорт может обойтись более чем в 600 гривен за одну смену.

За 20–22 рабочих смены в месяц транспортные расходы превышают 12 тысяч гривен! Для многих эта сумма сопоставима с их месячной заработной платой. Получается, что человек работает только для того, чтобы иметь возможность доехать до работы.

В какой-то момент приходит осознание: работать продавцом в магазине рядом с домом или на рынке гораздо выгоднее, чем каждый день ездить в столицу, нести ответственность за жизни людей, работать в ночные смены, во время тревог, в условиях постоянной нехватки персонала и к тому же отдавать большую часть заработанного перевозчикам.

То, что сейчас происходит с проездом медиков, — это прямой результат отсутствия единого государственного видения. Главная проблема в том, что у нас все решения принимаются абсолютно точечно и изолированно. Минздрав и НСЗУ в своих кабинетах штампуют новые приказы, оптимизации и оторванные от реальности стандарты. Местные власти руководствуются собственными интересами и принимают решения о тарифах или городской инфраструктуре, заботясь лишь о своих отчетах. И никто не задумывается, как этот хаос несогласованных действий сказывается на конечном потребителе — рядовом человеке, который в итоге остается без медицинской помощи.

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Первыми под удар этого чиновничьего хаоса попадают именно те, кто выполняет самую тяжелую, наименее заметную, но жизненно необходимую работу. Ни один врач — каким бы высококлассным он ни был — не может делать всё сам: поставить все капельницы, выполнить все назначения, перевернуть тяжелого пациента, подготовить операционную или соблюдать санитарный режим. И ни один диагноз не будет поставлен вовремя, если в лаборатории или на диагностике просто не останется лаборантов. Именно на этих людях держится вся система. Они — ее хребет.

Самое страшное, что заменить их будет некем. Молодежь неохотно идет в медицину, видя этот управленческий хаос: низкая зарплата, изнурительные смены, колоссальная ответственность и постоянная перегрузка. Киевляне также не спешат работать в больницах за те оклады, которые предлагают. Именно поэтому значительная часть столичной медицины держится на преданных людях, которые ежедневно тратят силы и здоровье, приезжая неизвестно откуда — за сотни километров из окрестных городков, сел и даже из соседних областей. Теперь и для них эта работа теряет последний экономический смысл.

Нельзя требовать качественного медицинского обслуживания во время войны, если одна медсестра вынуждена работать за троих, младшего персонала не хватает даже для базового ухода, а специалисты уходят туда, где им платят больше и не заставляют отдавать всю зарплату на проезд.

Можно закупить самое лучшее оборудование, утвердить стопки новых приказов, оцифровать каждый документ и разработать идеальные маршруты для пациентов. Но если у больного не будет, кто выполнит назначения, а в лаборатории — сделает анализ, все эти громкие реформы и решения превращаются в пустой звук.

Это уже не кадровая проблема отдельных больниц. Это угроза качеству и доступности медицинской помощи для миллионов украинцев.

Если власти Киева и профильное министерство действительно заботятся о сохранении системы здравоохранения, а не только о отчетах, действовать нужно немедленно. Решения есть, и они требуют не абстрактных обещаний, а конкретных шагов:

Достойная зарплата вместо министерских отчетов: хватит обманывать общество красивыми цифрами о "средней зарплате в отрасли" на бумаге! Дайте наконец людям реальные деньги и достойную оплату труда "на руки", которая соответствует их колоссальной ответственности, а не заставляет выживать. Муниципальные компенсации: Власти Киева совместно с Киевской областной администрацией должны ввести целевую программу компенсации транспортных расходов для медиков, которые добираются из других населенных пунктов. Льготный проезд: Расширение действия льгот на проезд в общественном транспорте (в частности, за счет расширения функционала "Карты киевлянина" или специального статусного проездного) для медицинских работников столично-областного региона. Служебный транспорт: Возобновление практики служебных перевозок медиков по основным междугородним направлениям, которая уже доказала свою эффективность в кризисные периоды.

Если завтра лечить будет некому — это не случайность и не "объективные обстоятельства". Это прямая вина и преступное безразличие тех, кто сегодня в теплых кабинетах принимает пагубные точечные решения, не видя дальше собственного кресла!

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