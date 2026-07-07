Сальмонелла из Украины: как лапша быстрого приготовления ударила по Европе
Европа переживает вспышку сальмонеллеза, вызванную, как ни прискорбно, украинской продукцией, отмечает заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. Причиной всего стало уничтожение в нашей стране системы СЭС, а следствием стало то, что сальмонелла вырвалась на свободу, и нужно понимать, что это такое и как с ней бороться.
В Европе с ноября 2025 года по июнь 2026 года продолжается многострановая вспышка сальмонеллеза, вызванная штаммом Salmonella Stanley ST2045.
Зарегистрировано 106 подтвержденных случаев в 13 странах ЕС (77 случаев) и Великобритании (29 случаев). Разумеется, реальное число заболевших значительно выше. Среди пострадавших — преимущественно дети и молодые люди, около 50 человек были госпитализированы — то есть почти половина от числа подтвержденных случаев, что свидетельствует о крайне тяжелом течении болезни.
Наиболее вероятным источником инфекции стала... ароматизированная лапша быстрого приготовления со вкусом курицы. Специалисты знают, что сальмонелла чрезвычайно живуча и способна месяцами сохраняться в сухой среде — например, в яичном порошке, соевом текстурате или специях из пакетиков. Обычное заваривание лапши в тарелке просто не успевает прогреть продукт до температур, убивающих бактерию.
Эпидемиологические расследования показали, что заболевшие в нескольких странах (Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва) употребляли именно эту продукцию. Штамм, вызвавший вспышку, был обнаружен в продуктах в Германии и Литве.
Отслеживание цепочки поставок продукции привело к одному производителю в Украине. Продукция поставлялась через Польшу в разные страны, что свидетельствует о едином источнике загрязнения на уровне производственного предприятия.
Помню, как некоторые граждане нашей страны, жаждущие громких новостей, радовались ликвидации СЭС, ведь там якобы "коррупция" и "угнетают бизнес"... Хотя там работали и другие специалисты, которые не имели никакого отношения к коррупционным схемам, зато умели проводить эпидемиологические расследования, прогнозировать и предотвращать вспышки инфекционных заболеваний.
Зато теперь нет ни коррупции, ни "преследований" бизнеса, ни самой системы контроля. Всё, как и хотели. Бизнес оставили на "саморегулирование" и декларативный принцип. Результат — сокрушительный удар по репутации бренда "Сделано в Украине". Из-за того, что внутри страны не оказалось действенного арбитра, способного вовремя выявить и купировать вспышку на заводе, теперь европейские контролирующие органы (такие как EFSA) с двойной тщательностью будут проверять любой украинский экспорт продуктов питания.
А расплачиваться за это бесконтрольное "благоденствие" придется добросовестным производителям, перед которыми просто закроют рынки.Важно
Вот тот самый отчет ECDC и EFSA. Шестнадцать страниц о том, как выявляют источник инфекции, отслеживают цепочки поставок и предотвращают дальнейшее распространение болезни.
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Для тех, кому интересно разобраться в материальной части и понять, с чем именно мы имеем дело, — несколько важных фактов о сальмонелле, ее коварстве и правилах выживания в условиях отсутствия государственного контроля.
Сальмонелла — это не просто банальный возбудитель "грязных рук". Это настоящий выживатель в микромире.
- Устойчивость к воздействию внешней среды: она прекрасно сохраняется в воде (до нескольких месяцев), в мясе и колбасных изделиях (от 2 до 4 месяцев), в замороженных продуктах (до полугода) и, как показала европейская вспышка, месяцами живет в сухих приправах и концентратах. Более того, в некоторых продуктах (например, в молоке или мясном фарше) сальмонелла способна активно размножаться, абсолютно не изменяя при этом внешний вид, вкус или цвет пищи.
- Чем ее убить? Сальмонелла чувствительна к высоким температурам. При +70 градусах она погибает в течение 5–10 минут, а при кипячении (100 градусов и выше) — мгновенно. Однако есть нюанс: если бактерия находится в толще куска мяса или внутри плотно спрессованных сухих специй, обычное быстрое ошпаривание или поверхностный нагрев ее не уничтожат. Требуется полноценная, длительная термическая обработка.
- Инкубационный период длится от нескольких часов до 2–3 суток. Болезнь развивается остро и поражает желудочно-кишечный тракт: внезапный и стремительный подъем температуры тела до 38–39 градусов, резкая, схваткообразная боль в животе (преимущественно вокруг пупка), многократная рвота и сильная тошнота, частый жидкий стул (нередко зеленоватого оттенка, напоминающий "болотную трясину", иногда с примесями слизи и крови).
Главная опасность такого состояния — катастрофически быстрое обезвоживание и интоксикация, которые могут привести к почечной недостаточности и токсическому шоку.
Самая большая ошибка при подозрении на сальмонеллез — бежать в аптеку за первым попавшимся антибиотиком или, наоборот, принимать таблетки, останавливающие диарею (например, лоперамид). Никаких "противодиарейных" средств! Понос и рвота — это защитная реакция организма, который пытается вывести токсины. Если заблокировать кишечник лекарствами, все ядовитые продукты жизнедеятельности бактерий поступят прямо в кровь.
Многие современные штаммы сальмонеллы (в частности, европейский штамм Stanley) обладают устойчивостью к широко используемым антибиотикам. Неправильно подобранный препарат не уничтожит бактерию, но окончательно уничтожит полезную микрофлору и превратит острую форму болезни в хроническое носительство.
Основа первой помощи — восполнение потерянной жидкости и солей (регидратация) с помощью специальных аптечных растворов, которые пьют маленькими глотками.
Главное правило: не откладывайте визит к врачу! Если у вас наблюдается высокая температура, которую трудно сбить, непрекращающаяся рвота, кровь в кале или признаки сильного обезвоживания (сухость во рту, головокружение, отсутствие мочеиспускания более 6 часов) — немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь.
В условиях, когда государство отказалось от функции контроля за тем, что попадает к нам на стол, забота о собственном здоровье становится исключительно личной ответственностью. Будьте бдительны и здоровы.
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