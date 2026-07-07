Сальмонелла из Украины: как лапша быстрого приготовления ударила по Европе

В Европе с ноября 2025 года по июнь 2026 года продолжается многострановая вспышка сальмонеллеза, вызванная штаммом Salmonella Stanley ST2045.

Зарегистрировано 106 подтвержденных случаев в 13 странах ЕС (77 случаев) и Великобритании (29 случаев). Разумеется, реальное число заболевших значительно выше. Среди пострадавших — преимущественно дети и молодые люди, около 50 человек были госпитализированы — то есть почти половина от числа подтвержденных случаев, что свидетельствует о крайне тяжелом течении болезни.

Наиболее вероятным источником инфекции стала... ароматизированная лапша быстрого приготовления со вкусом курицы. Специалисты знают, что сальмонелла чрезвычайно живуча и способна месяцами сохраняться в сухой среде — например, в яичном порошке, соевом текстурате или специях из пакетиков. Обычное заваривание лапши в тарелке просто не успевает прогреть продукт до температур, убивающих бактерию.

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Эпидемиологические расследования показали, что заболевшие в нескольких странах (Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва) употребляли именно эту продукцию. Штамм, вызвавший вспышку, был обнаружен в продуктах в Германии и Литве.

Отслеживание цепочки поставок продукции привело к одному производителю в Украине. Продукция поставлялась через Польшу в разные страны, что свидетельствует о едином источнике загрязнения на уровне производственного предприятия.

Помню, как некоторые граждане нашей страны, жаждущие громких новостей, радовались ликвидации СЭС, ведь там якобы "коррупция" и "угнетают бизнес"... Хотя там работали и другие специалисты, которые не имели никакого отношения к коррупционным схемам, зато умели проводить эпидемиологические расследования, прогнозировать и предотвращать вспышки инфекционных заболеваний.

Зато теперь нет ни коррупции, ни "преследований" бизнеса, ни самой системы контроля. Всё, как и хотели. Бизнес оставили на "саморегулирование" и декларативный принцип. Результат — сокрушительный удар по репутации бренда "Сделано в Украине". Из-за того, что внутри страны не оказалось действенного арбитра, способного вовремя выявить и купировать вспышку на заводе, теперь европейские контролирующие органы (такие как EFSA) с двойной тщательностью будут проверять любой украинский экспорт продуктов питания.

А расплачиваться за это бесконтрольное "благоденствие" придется добросовестным производителям, перед которыми просто закроют рынки.

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Вот тот самый отчет ECDC и EFSA. Шестнадцать страниц о том, как выявляют источник инфекции, отслеживают цепочки поставок и предотвращают дальнейшее распространение болезни.

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Для тех, кому интересно разобраться в материальной части и понять, с чем именно мы имеем дело, — несколько важных фактов о сальмонелле, ее коварстве и правилах выживания в условиях отсутствия государственного контроля.

Сальмонелла — это не просто банальный возбудитель "грязных рук". Это настоящий выживатель в микромире.

Устойчивость к воздействию внешней среды: она прекрасно сохраняется в воде (до нескольких месяцев), в мясе и колбасных изделиях (от 2 до 4 месяцев), в замороженных продуктах (до полугода) и, как показала европейская вспышка, месяцами живет в сухих приправах и концентратах. Более того, в некоторых продуктах (например, в молоке или мясном фарше) сальмонелла способна активно размножаться, абсолютно не изменяя при этом внешний вид, вкус или цвет пищи.

Чем ее убить? Сальмонелла чувствительна к высоким температурам. При +70 градусах она погибает в течение 5–10 минут, а при кипячении (100 градусов и выше) — мгновенно. Однако есть нюанс: если бактерия находится в толще куска мяса или внутри плотно спрессованных сухих специй, обычное быстрое ошпаривание или поверхностный нагрев ее не уничтожат. Требуется полноценная, длительная термическая обработка.

Инкубационный период длится от нескольких часов до 2–3 суток. Болезнь развивается остро и поражает желудочно-кишечный тракт: внезапный и стремительный подъем температуры тела до 38–39 градусов, резкая, схваткообразная боль в животе (преимущественно вокруг пупка), многократная рвота и сильная тошнота, частый жидкий стул (нередко зеленоватого оттенка, напоминающий "болотную трясину", иногда с примесями слизи и крови).

Главная опасность такого состояния — катастрофически быстрое обезвоживание и интоксикация, которые могут привести к почечной недостаточности и токсическому шоку.

Самая большая ошибка при подозрении на сальмонеллез — бежать в аптеку за первым попавшимся антибиотиком или, наоборот, принимать таблетки, останавливающие диарею (например, лоперамид). Никаких "противодиарейных" средств! Понос и рвота — это защитная реакция организма, который пытается вывести токсины. Если заблокировать кишечник лекарствами, все ядовитые продукты жизнедеятельности бактерий поступят прямо в кровь.

Многие современные штаммы сальмонеллы (в частности, европейский штамм Stanley) обладают устойчивостью к широко используемым антибиотикам. Неправильно подобранный препарат не уничтожит бактерию, но окончательно уничтожит полезную микрофлору и превратит острую форму болезни в хроническое носительство.

Основа первой помощи — восполнение потерянной жидкости и солей (регидратация) с помощью специальных аптечных растворов, которые пьют маленькими глотками.

Главное правило: не откладывайте визит к врачу! Если у вас наблюдается высокая температура, которую трудно сбить, непрекращающаяся рвота, кровь в кале или признаки сильного обезвоживания (сухость во рту, головокружение, отсутствие мочеиспускания более 6 часов) — немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь.

В условиях, когда государство отказалось от функции контроля за тем, что попадает к нам на стол, забота о собственном здоровье становится исключительно личной ответственностью. Будьте бдительны и здоровы.

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