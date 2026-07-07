Сальмонела з України: як локшина швидкого приготування вразила Європу

У Європі з листопада 2025 року по червень 2026 року триває багатокраїновий спалах сальмонельозу, спричинений штамом Salmonella Stanley ST2045.

Зареєстровано 106 підтверджених випадків у 13 країнах ЄС (77 випадків) та Великій Британії (29 випадків). Звісно, реальна кількість хворих значно більша. Серед постраждалих — переважно діти та молоді люди, приблизно осіб були госпіталізовані — тобто майже половина від числа підтверджених випадків, що свідчить про вкрай тяжкий перебіг хвороби.

Найімовірнішим джерелом інфекції стала... ароматизована локшина швидкого приготування зі смаком курки. Фахівці знають, що сальмонела надзвичайно живуча і здатна місяцями консервуватися в сухому середовищі — наприклад, у яєчному порошку, соєвому текстураті чи спеціях із пакетиків. Звичайне заварювання локшини в тарілці просто не встигає прогріти продукт до температур, які вбивають бактерію.

Відео дня

Епідеміологічні розслідування показали, що хворі в кількох країнах (Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва) вживали саме цю продукцію. Штам, який спричинив спалах, було виявлено у продуктах у Німеччині та Литві.

Трасування (відстеження ланцюга постачання продукції) вивело на одного виробника в Україні. Продукція постачалася через Польщу до різних країн, що свідчить про спільне джерело забруднення на рівні виробничого підприємства.

Пригадується, як деякі громадяни нашої країни, ласі до гучних новин, раділи ліквідації СЕС, бо ж "корупція" і "кошмарять бізнес"... Хоча там працювали й інші фахівці, які не мали жодного стосунку до корупційних схем, зате вміли проводити епідеміологічні розслідування, прогнозувати та попереджати спалахи інфекційних хвороб.

Зате тепер ні корупції, ні "кошмарення" бізнесу, ні самої системи контролю. Усе, як хотіли. Бізнес залишили на "саморегуляцію" та декларативний принцип. Результат — нищівний удар по репутації бренду "Зроблено в Україні". Через те, що всередині країни не виявилося дієвого арбітра, здатного вчасно виявити і купірувати спалах на заводі, тепер європейські контролювальні органи (як-от EFSA) з подвійною прискіпливістю перевірятимуть будь-який український харчовий експорт.

А розплачуватися за це безконтрольне "благоденство" будуть сумлінні виробники, перед якими просто закриють ринки.

Важливо

У Львові в дитячому садку виявили спалах сальмонельозу: поліція відкрила кримінальне провадження

Ось той самий звіт ECDC та EFSA. Шістнадцять сторінок про те, як виявляють джерело інфекції, відстежують ланцюги постачання і запобігають подальшому поширенню хвороби.

…

Для тих, кому цікаво розібратися в матчастині та зрозуміти, з чим саме ми маємо справу, кілька важливих фактів про сальмонелу, її підступність та правила виживання в умовах відсутності державного контролю.

Сальмонела — це не просто банальний збудник "брудних рук". Це справжній виживальник у мікросвіті.

Стійкість до зовнішнього середовища: Вона чудово почувається у воді (до кількох місяців), у м'ясі та ковбасних виробах (від 2 до 4 місяців), у заморожених продуктах (до пів року) і, як показав європейський спалах, місяцями живе в сухих приправах та концентратах. Ба більше, у деяких продуктах (наприклад, у молоці чи м'ясному фарші) сальмонела здатна активно розмножуватися, абсолютно не змінюючи водночас зовнішній вигляд, смак чи колір їжі.

Чим її вбити? Сальмонела чутлива до високих температур. При +70 градусах вона гине протягом 5–10 хвилин, а при кип'ятінні (100 градусів і вище ) миттєво. Проте є нюанс: якщо бактерія знаходиться в товщі шматка м'яса або всередині щільно спресованих сухих спецій, звичайне швидке ошпарювання чи поверхневий прогрів її не вб'ють. Потрібна повноцінна, тривала термічна обробка.

Інкубаційний період триває від кількох годин до 2–3 діб. Хвороба розвивається гостро і б'є по шлунково-кишковому тракту: раптовий і стрімкий підйом температури тіла до 38–39 градусів, різкий, переймоподібний біль у животі (переважно навколо пупка), багаторазове блювання та сильна нудота, частий, рідкий кал (нерідко зеленуватого відтінку, що нагадує "болотяну твань", іноді з домішками слизу та крові).

Головна небезпека такого стану — катастрофічно швидке зневоднення та інтоксикація, які можуть призвести до ниркової недостатності та токсичного шоку.

Найбільша помилка при підозрі на сальмонельоз — бігти в аптеку за першим-ліпшим антибіотиком або, навпаки, пити таблетки, що зупиняють діарею (на кшталт лопераміду). Жодних "стоп-діарейних" засобів! Пронос і блювання — це захисна реакція організму, який намагається вивести токсини. Якщо заблокувати кишківник ліками, всі отруйні продукти життєдіяльності бактерій підуть прямо в кров.

Багато сучасних штамів сальмонели (зокрема європейський Stanley) мають резистентність до популярних антибіотиків. Неправильно підібраний препарат не вб'є бактерію, але остаточно доб’є корисну мікрофлору і перетворить гостру форму хвороби на хронічне носійство.

Основа першої допомоги — поповнення втраченої рідини та солей (регідратація) за допомогою спеціальних аптечних розчинів, які п'ють маленькими ковтками.

Головне правило: не зволікайте з лікарем! Якщо ви спостерігаєте високу температуру, яку важко збити, невпинне блювання, кров у калі або ознаки сильного зневоднення (сухість у роті, запаморочення, відсутність сечовипускання більше 6 годин) — негайно звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.

В умовах, коли держава зняла з себе функцію контролю за тим, що потрапляє до нас на стіл, власне здоров'я стає зоною виключно персональної відповідальності. Будьте пильними і здоровими.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Важливо