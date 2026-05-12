У Львові в дитячому садку виявили спалах сальмонельозу: поліція відкрила кримінальне провадження

В одному з дитячих садків у Львові виявили спалах кишкової інфекції, збудником якої став сальмонельоз. Зафіксовані 22 випадки захворювання, серед яких більшість — діти. Причиною могла стати страва з курячого філе.

Станом на 12 травня зафіксовано 18 випадків захворювання у дітей. Також сальмонельоз було виявлено у двох працівників дитячого садка і в інших двох дорослих, які контактували з хворими у сімейному середовищі. Про це розповіли у Львівському обласному центру контролю та профілактики хвороб.

"На стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 19 осіб, 2 — лікуються амбулаторно. Чотирьох людей виписано зі стаціонару у задовільному стані", — повідомили в установі.

Фахівці з'ясували, що, ймовірно, спалах хвороби могло спричинити недостатньо термічно оброблене куряче філе, що входило до однієї зі страв. У приміщеннях садка провели заключну дезінфекцію.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Львівської області прокоментувала інцидент зі спалахом сальмонельозу у Львові. Правоохоронці розпочали розслідування обставин госпіталізації дітей.

"До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні про те, що до медзакладу було доставлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією", — розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що всі постраждалі діти є вихованцями одного з львівських закладів дошкільної освіти. Наразі поліціянти проводять першочергові слідчі дії та призначили необхідні експертизи.

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі.

"Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події", — додали у поліції.

Варто зазначити, що сальмонельоз — це гостра кишкова інфекція, яка передається через заражені продукти. Основними симптомами захворювання є підвищення температури тіла, нудота, блювання, біль у животі та діарея. У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України зазначають, що хвороба може перебігати у легкій формі, проте в деяких випадках пов'язане з сальмонельозом зневоднення може становити загрозу для життя.

