Можна вилікуватись: в Україні інші хантавіруси, ніж на лайнері, — ЦГЗ

Речник Центру громадського здоров'я докладно пояснив, чому не варто переживати через хантавірус, через який круїзний лайнер MV Hondius відправили на карантин. Адже хантавірусів у світі багато, але усіма ними досить важко заразитись.

"Хантавірус — це ціла група вірусів. Це родина вірусів, серед яких є різні види хантавірусів. Вони відрізняються між собою як способом передачі, так і хворобами, до яких вони можуть призводити", — пояснив речник Микола Ганіч в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, ті різновиди хантавірусів, які є в Україні, абсолютно відрізняються від того, про який зараз усі говорять і який виявили на круїзному лайнері MV Hondius. Ті хантавіруси, які є в Україні і які фіксуються кожного року, передаються виключно від гризунів до людини. Передача від людини до людини в Україні неможлива.

Той різновид хантавірусу, який був зафіксований на круїзному лайнері – це вірус Андес (Andes), або хантавірус з Анд. Свою назву він отримав від гірської системи Анди, яка є в Південній Америці. Власне, його так назвали саме тому, що в тій місцевості він був знайдений і ідентифікований багато років тому назад. Його унікальною особливістю є можливість передачі як від гризунів до людини, так і від людини до людини, але за умови тривалого тісного контакту.

Відео дня

"Тобто легко ця інфекція не передається", — зазначив Ганіч та нагадав, що на круїзному лайнері, де виявили хантавірус і де померли пасажири, було понад 150 осіб, які жили по кілька в каюті, у закритій екосистемі, і лише сім чи вісім були інфіковані за довгий час.

Що стосується хвороб, до яких призводить хантавірус, то ті різновиди, які фіксуються в Україні, можуть призводити до геморагічної гарячки з нирковим синдромом, коли вражаються нирки. А той хантавірус, який був зафіксований на круїзному лайнері, може призводити до хантавірусного легеневого синдрому, коли вражаються легені.

"Тобто хантавірусів багато, вони всі відрізняються між собою і той хантавірус, який був зафіксований на круїзному лайнері, він наразі не становить загрози для українців. Але менше з тим українцям потрібно бути обережними, звісно, і не інфікуватися тими хантавірусами, які є в Україні", — пояснив Ганіч та нагадав, що минулоріч всі люди, які були інфіковані в Україні, отримали лікування і повністю одужали.

Раніше представник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганич повідомив, що в Україні щороку фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції. І хантавірус передається тільки від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Нагадаємо, новини про хантавірус вже викликали паніку у соцмережах та навіть породили кілька теорій змови, адже його появу нібито передбачили у "Сімпсонах".