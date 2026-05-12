Можно вылечиться: в Украине другие хантавирусы, чем на лайнере, — ЦОЗ

Представитель Центра общественного здоровья подробно объяснил, почему не стоит переживать из-за хантавируса, из-за которого круизный лайнер MV Hondius отправили на карантин. Ведь хантавирусов в мире много, но всеми ими достаточно трудно заразиться.

"Хантавирус — это целая группа вирусов. Это семейство вирусов, среди которых есть разные виды хантавирусов. Они отличаются между собой как способом передачи, так и болезнями, к которым они могут приводить", — пояснил спикер Николай Ганич в эфире Новини.LIVE.

По его словам, те разновидности хантавирусов, которые есть в Украине, абсолютно отличаются от того, о котором сейчас все говорят и который обнаружили на круизном лайнере MV Hondius. Те хантавирусы, которые есть в Украине и которые фиксируются каждый год, передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна.

Та разновидность хантавируса, которая была зафиксирована на круизном лайнере — это вирус Андес (Andes), или хантавирус из Анд. Свое название он получил от горной системы Анды, которая есть в Южной Америке. Собственно, его так назвали именно потому, что в той местности он был найден и идентифицирован много лет назад. Его уникальной особенностью является возможность передачи как от грызунов к человеку, так и от человека к человеку, но при условии длительного тесного контакта.

"То есть легко эта инфекция не передается", — отметил Ганич и напомнил, что на круизном лайнере, где обнаружили хантавирус и где умерли пассажиры, было более 150 человек, которые жили по несколько в каюте, в закрытой экосистеме, и только семь или восемь были инфицированы за долгое время.

Что касается болезней, к которым приводит хантавирус, то те разновидности, которые фиксируются в Украине, могут приводить к геморрагической лихорадке с почечным синдромом, когда поражаются почки. А тот хантавирус, который был зафиксирован на круизном лайнере, может приводить к хантавирусному легочному синдрому, когда поражаются легкие.

"То есть хантавирусов много, они все отличаются между собой и тот хантавирус, который был зафиксирован на круизном лайнере, он пока не представляет угрозы для украинцев. Но тем не менее украинцам нужно быть осторожными, конечно, и не инфицироваться теми хантавирусами, которые есть в Украине", — пояснил Ганич и напомнил, что в прошлом году все люди, которые были инфицированы в Украине, получили лечение и полностью выздоровели.

Ранее представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине каждый год фиксируют несколько десятков случаев хантавирусной инфекции. И хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

