"Сімпсони" і "Секретні матеріали" передбачили хантавірус: з'явилася нова теорія змови

Поки новини заповнені повідомленнями про постраждалих від хантавірусу, який переносять гризуни. У соцмережах уже циркулює свіжа теорія змови про те, як нову пандемію передбачили аж тричі в різні роки.

Смерть пасажирів на круїзному лайнері MV Hondius схвилювала ЗМІ та громадськість, але залишається доволі локальною подією, але цього виявилося досить для того, щоб добряче всіх налякати. Тим більше виявилося, що появу хантавірусу було "передбачено". Фокус зібрав усе, що відомо.

"Сімпсони" передбачили пандемію хантавірусу

У мультсеріалі "Сімпсони" є серія, яка майже пророкує події на лайнері. Це епізод 19 із 23 сезону, який вийшов у 2011 році. Він називається "Абсолютно весела річ, яку Барт більше ніколи не зробить" (A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again).

"Сімпсони" постійно щось пророкують

За сюжетом, Барт нудьгує і вся сім'я Сімпсонів вирушає в круїз, щоб його розважити. Барту дуже подобається в круїзі і він не хоче повертатися додому, тому він інсценує відеозвернення про початок глобальної пандемії на суші, через що капітан вирішує не повертатися в порт і залишитися в морі.

Відео дня

На борту лайнера починається паніка, а коли Ліза розповідає правду, Сімпсонів висаджують в Антарктиді.

"Секретні матеріали" попереджали про хантавірус

У фільмі "Секретні матеріали: Боротьба за майбутнє" 1998 року, знятому на основі однойменного серіалу, розкривається, що хантавірус використовує уряд, щоб приховати факти про існування прибульців.

Агент Малдер теж стикався з хантавірусом

Утім, варто зазначити, що хантавіруси — це не таємниця. Про них відомо з 1979-х, просто хантавірус з Анд виявився агресивнішим.

Таємничий блогер передбачив пандемію

Користувач Х Джордан Краудер репостнув пост іншого користувача, у якому він нібито "пророкує" пандемію хантавірусу слідом за пандемією коронавірусу.

Таємниче передбачення з Х Фото: Скриншот

Драматична ремарка про те, що пост таємничого блогера не редагувався з 2022 року, зробила свою справу: пост зібрав понад 4 мільйони переглядів.

Хантавірус: що ще таємничого про нього говорять

Популярна теорія про те, що фармацевтичні гіганти (Big Pharma) самі створюють віруси, щоб заробити на вакцинах і ліках. Ця версія спливає при кожному великому спалаху будь-якого захворювання. Коли ЗМІ писали про Еболу, то Big Pharma теж була в топі. Але експерти зазначають, що пандемії спричиняють глобальну економічну кризу, від якої страждають усі, навіть фармацевтичні гіганти. Тож починати пандемії їм не вигідно.

Також деяким підозрілим здається, що на зараженому лайнері MV Hondius майже ніхто нічого не постив у соцмережах. Нехай там було всього 150 пасажирів, але активними були лише два тревел-блогери. В епоху соцмереж це багатьом здалося дивним і незрозумілим.

Нагадаємо, раніше представник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганич повідомив, що в Україні щороку фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції. Водночас він пояснив, що хантавірус передається тільки від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш також підтвердив, що ризик для населення через спалах хантавірусу поки що залишається низьким.