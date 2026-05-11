Спалах хантавірусу у світі: чи існує ризик нової пандемії та скільки людей хворіє зараз

У світі за останній тиждень все частіше обговорюється хантавірус — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Осередком зараження став круїзний лайнер MV Hondius, пасажири якого опинилися в карантині.

Ще 4 травня стало відомо про смерть трьох пасажирів від хантавірусу. Фокус збирав інформацію про те, що таке хантавірус, та чи є загроза нової великої пандемії.

Що таке хантавірус

Хантивіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

Як передається хантавірус

Від людини до людини хантавірус не передається, пояснили в МОЗ України. Натомість інфікуватися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок.

Інші можливі способи зараження:

через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;

через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів — пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Поширення хантавірусу на лайнері MV Hondius — що відомо

4 травня 2026 року стало відомо про те, що на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу. Судно з близько 150 пасажирами опинилося на карантині, людям заборонили сходити на берег. Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила шість імовірних випадків зараження на лайнері.

Водночас потім у ЗМІ повідомили про те, що щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема в США.

Аргентинські слідчі вважають, що джерелом хантавірусу на борту стала голландська пара, підхопивши його від гризунів під час відвідування звалища в рамках орнітологічної екскурсії в місті Ушуайя (Аргентина) за кілька днів до відплиття судна з аргентинського порту 20 березня. Цей пацієнт, 70-річний голландець, помер 11 квітня, — майже за два тижні до зупинки на острові Святої Єлени. Його дружина, яка висадилася на острові Святої Єлени, пізніше померла від вірусу в лікарні Йоганнесбурга.

Однак у цій версії є протиріччя, адже раніше заявлялося, що в цьому районі та в навколишній провінції Вогняна Земля ніколи не реєструвалися випадки хантавірусу. За даними ВООЗ, причиною спалаху на Hondius став рідкісний штам хантавірусу, здатний передаватися від людини до людини, — вірус Анд.

Через побоювання нової епідемії суд в Іспанії погодив обов’язковий семиденний карантин для громадян Іспанії, які сходитимуть з лайнера. Водночас пасажири корабля з інших країн відправилися додому літаками. Однак у пасажира з Франції вже в літаку були виявлені симптоми хантавірусу, а в громадянина США виявився позитивний тест.

Першими зійшли на берег у Тенеріфе, Іспанії, зійшли саме 14 громадян Іспанії — 13 пасажирів та один член екіпажу. Перед евакуацією з судна лікарі вимірюють температуру всіх пасажирів та заповнюють спеціальну анкету, яка призначена для виявлення симптомів хантавірусу.

Людям видають пончо, маски для обличчя та волосся, та невеликими групами везуть з лайнера до пристані, де вони сідають на автобуси до аеропорту, що знаходиться приблизно за 10 хвилин їзди. Пасажирам дозволено брати з собою невеликі сумки з особистими речами, а решту багажу залишать на круїзному лайнері та доставлять до Нідерландів для дезінфекції.

Чи були українці на борту лайнера

4 травня у МЗС України заявили, що громадян України серед пасажирів лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, немає. Однак пізніше стало відомо, що п'ятеро українців входять до членів екіпажу судна. Одного з них буде направлено до Нідерландів окремим спецрейсом у межах організованого виведення частини екіпажу з борту. Ще четверо громадян України залишаються на судні та продовжують виконувати свої службові обов’язки під час переходу лайнера до порту призначення.

У жодного з українців не було зафіксовано симптомів хантавірусу.

Чи загрозливий хантавірус для України

Речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч повідомив, що в Україні щороку фіксуються кілька десятків випадків хантавірусної інфекції. Водночас він пояснив, що хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Аби знизити ризик зараження, якщо ви помітили гризунів у приміщенні, рекомендується зробити вологе прибирання з використанням антисептиків у рукавичках. Рекомендується також не підмітати у приміщенні, аби не підіймати пил у повітря.

Водночас він пояснив, що вірус Анд, який спричинив нещодавні летальні випадки, може передаватися між людьми. Однак це трапляється вкрай рідко та лише за умов тривалого контакту між інфікованою і здоровою людиною.

Хантавірус — чи може спричинити він пандемію

Епідеміологиня Всесвітньої організації з охорони здоров'я з інфекційних захворювань Марія Ван Керкгове під час брифінгу для ЗМІ, закликала не порівнювати цей спалах з початком пандемії COVID-19. Вона пояснила, що різниця в тому, що тут спалах зараження стався на кораблі. Крім того, на відміну від коронавірусу, для передачі хантавірусу від людини до людини потрібен тісний, тривалий контакт.

Натомість очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що загальний ризик для громадського здоров'я залишається низьким.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш також підтвердив, що ризик для населення через спалах хантавірусу наразі залишається низьким. Водночас він закликав міжнародні організації уважно стежити за поширенням вірусу.

Як уберегтися від хантавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я України також дали низку порад щодо того, як уникнути хантавірусу

Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.

Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.

Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях.

Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.

Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.

Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.

На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.

Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.

Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.

Нагадаємо, що ще в 2023 році представники російського Міністерства оборони звинувачували Україну у нібито вивченні можливостей використання членистоногих для поширення рикетсій, вірусу кліщового енцефаліту, а також збудників конго-кримської геморагічної лихоманки та хантавірусів.

А в 2025 році хантавірус став причиною смерті відомого актора Джина Гекмена і його дружини Бетсі Аракави. Пізніше стало відомо, що особняк пари буквально кишів щурами і став розсадником небезпечного хантавірусу.