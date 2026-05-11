У пасажирів лайнера MV Hondius виявили хантавірус вже в літаку під час перельоту додому, — AP

У пасажирів, які були евакуйовані з лайнера MV Hondius, на якому зафіксували спалах хантавірусу, виявили цей вірус вже в літаку. Людей почали повертати додому військовими і урядовими літаками в неділю, 10 травня.

В одного з американських пасажирів тест виявився позитивний попри відсутність будь-яких симптомів, а у французького пасажира натомість розвинулися характерні для віруса симптоми. Про це повідомляє AP.

Усіх п'ятьох французьких пасажирів, яких було евакуйовано, помістили в ізоляцію, також вони пройдуть тестування.

Натомість американських мандрівників доставлять до Медичного центру Університету Небраски, де є карантинний заклад. Там буде проведено оцінку, чи були вони в тісному контакті з людьми з симптомами, а також можна буде зробити висновки про можливе поширення вірусу.

У цьому центрі також є спеціальне відділення для лікування людей з інфекційними захворюваннями. Раніше тут перебували люди, що хворіли на коронавірус, а до цього — з хворобою Ебола.

Водночас пасажира, що отримав позитивний тест, доставлять до відділення біоізоляції Небраски після прибуття, а інших пасажирів доставить до Національного карантинного відділення для обстеження та моніторингу.

Раніше представники Міністерства охорони здоров'я Іспанії, Всесвітньої організації охорони здоров'я та круїзної компанії Oceanwide Expeditions заявили, що ні в кого з понад 140 людей, які перебували на борту Hondius, не було виявлено симптомів вірусу.

При цьому усіх пасажирів евакуювали з корабля. Під час цього допоміжний персонал мав захисне спорядження та дихальні маски.

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері — що відомо

10 травня речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч повідомив, що в Україні щорічно фіксуються десятки випадків спалахів хантавірусної інфекції. Фахівець також розповів, як уберегтися: допоможе зокрема вологе прибирання з використанням антисептиків у рукавичках.

Видання The Guardian 10 травня інформувало, що евакуйованих з лайнера з хантавірусом людей почали вивозити з Тенерифе. Людям видавали пончо, маски для обличчя та волосся.

Перед цим вранці неділі судну, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, дозволили стати на якір біля Канарських островів.