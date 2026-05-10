Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: судну дозволили стати на якір біля Канарських островів

Круїзне судно MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, від якого померло троє людей, прибуло на Канарські острови. Пасажирів лайнера відправлятимуть додому авіарейсами.

Уранці в неділю, 10 травня, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів прибув до порту Гранаділья-де-Абона на узбережжі іспанського острова Тенерифе, зупинившись у дальньому кінці акваторії. Про це повідомляє видання El Pais.

Зазначається, що першими з судна зійдуть іспанські пасажири, а потім уже всі інші громадяни інших держав. Неіспанців із порту доправлять у місцевий аеропорт, звідки вони полетять у свої країни "евакуаційними" рейсами.

Важливо

Щури на елітному лайнері, а хантавірус давно в Україні: як світ спалахнув "новою пандемією"

При цьому, президент Канарських островів Фернандо Клавіхо в останню хвилину дозволив стоянку судна, спершу відмовляючись прийняти його, наголошуючи на тому, що всі пасажири не зможуть здійснити пересадку сьогодні з огляду на затримки рейсів із Нідерландів та Австралії. Тож центральному уряду довелося "натиснути" на місцеву владу.

Відео дня

Видання Daily Star пише, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус разом із міністеркою охорони здоров'я Іспанії Монікою Гарсіа та міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласко прибули на острів у суботу для координації висадки пасажирів і частини екіпажу. Генеральний директор ВООЗ запевнив жителів Тенерифе, що хантавірус не є черговим COVID, а ризик для громадського здоров'я залишається низьким.

Нагадаємо, пасажири круїзного лайнера MV Hondius опинилися в карантині на морі, після того, як троє пасажирів померли від хантавірусу, що передається щурами.

Також Фокус писав, що суд у Мадриді погодив обов'язковий семиденний карантин для громадян Іспанії, які зійдуть із круїзного лайнера MV Hondius.

Раніше ми також інформували, що десятки пасажирів лайнера покинули судно ще до офіційного підтвердження спалаху хантавірусу. У Польщі ізолювали людину після контакту з пасажиркою круїзного лайнера, де стався спалах вірусу.