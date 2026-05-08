Щури на елітному лайнері, а хантавірус давно в Україні: як світ спалахнув "новою пандемією"

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius із туристами з 23 країн знову змусив світ говорити про можливу нову пандемію. ВООЗ поки закликає не панікувати, однак смертельні випадки та карантин уже викликали глобальний резонанс. Фокус розповідає, наскільки небезпечний цей вірус і чому навколо нього одразу з'явилися теорії змови.

Спалах рідкісного хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius знову повернув світ в атмосферу початку 2020 року: ізольоване судно, померлі пасажири, карантин у портах та десятки країн, які почали відстежувати контакти туристів після завершення рейсу. ВООЗ поки не говорить про нову пандемію, однак міжнародний інформаційний шум навколо вірусу вже змусив багатьох згадати COVID. Фокус розбирався, що відомо про спалах, наскільки небезпечним є хантавірус і чи справді світ може зіткнутися з новою хвилею глобальної паніки.

Корабель, карантин і туристи з 23 країн: що відомо про спалах хантавірусу

Історія зі спалахом хантавірусу почалася на борту круїзного лайнера, який здійснював рейс із Південної Америки через Атлантичний океан. Саме під час подорожі серед пасажирів почали фіксувати випадки важкого захворювання з симптомами, які спочатку нагадували звичайний грип. Однак згодом стан частини людей різко погіршився.

Відео дня

За даними міжнародних медіа, на судні підтвердили кілька випадків зараження хантавірусом, а щонайменше троє пасажирів померли. Частину хворих евакуювали до лікарень ще під час рейсу, інші ж встигли залишити корабель після завершення круїзу. Саме це і стало головною проблемою для епідеміологів.

На борту перебували громадяни 23 різних країн. Після висадки люди почали повертатися додому через міжнародні аеропорти, пересадки та готелі. Частина туристів вирушила до США, інші — до країн Європи, Азії та Близького Сходу. Через це ВООЗ та європейські служби епідконтролю були змушені розпочати відстеження контактів пасажирів.

Ситуацію ускладнило й те, що кілька портів спочатку не хотіли приймати судно через страх подальшого поширення інфекції. У міжнародних медіа вже почали проводити паралелі з початком пандемії COVID-19 та історією лайнера Diamond Princess у 2020 році.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я поки що наголошують: доказів масштабної передачі вірусу між людьми наразі немає, а ризик глобального поширення оцінюється як низький. Водночас ситуація залишається під моніторингом через незвичний характер самого спалаху.

Хантавірус — новий COVID?

Український лікар Тарас Жиравецький вважає, що нинішній спалах викликав настільки сильну реакцію не лише через смертельні випадки, а й через сам сценарій розвитку подій, який багатьом нагадав початок пандемії COVID-19.

"Я ще такого інформаційного медіашуму не бачив. На всіх міжнародних каналах це крутять, а ВООЗ уже проводить окремі брифінги й каже, що треба спостерігати за ситуацією далі", — зазначає у розмові з Фокусом лікар.

За його словами, сам хантавірус давно відомий медицині та найбільше поширений у Північній і Південній Америці. Зазвичай зараження пов'язують із контактами з гризунами або їхніми виділеннями. Однак ситуація на лайнері налякала медиків через інше — можливу передачу вірусу між людьми.

"Основне питання зараз у всіх ключове: чи передається він від людини до людини. Якщо це підтвердиться, це може розвинутися в досить серйозну пандемію і досить швидко", — каже Жиравецький.

Лікар пояснює, що перебіг тяжких форм хантавірусу частково нагадує COVID. Спочатку симптоми можуть бути схожими на грип, однак потім стан окремих пацієнтів стрімко погіршується.

"Іде стан по типу грипу, але потім може бути дуже швидке ураження легень плюс паралельно ураження нирок. Частині людей може бути потрібен діаліз, тобто фактично штучна нирка", — говорить він.

Саме швидкість розвитку ускладнень зараз найбільше турбує лікарів.

"Пацієнт, як при ковіді, може буквально "згоріти" за тиждень часу", — зазначає Жиравецький.

Окреме занепокоєння викликає й тривалий інкубаційний період. За словами лікаря, зараз поширюється інформація, що він може тривати до трьох-чотирьох тижнів. Це означає, що людина потенційно здатна подорожувати між країнами ще до появи симптомів.

"Люди з того лайнера вже розлетілися по світу: хтось полетів у Штати, хтось — в Індію, хтось — у Європу. Вони ж не телепортувалися — були аеропорти, пересадки, готелі. І ніхто поки не знає, чи могли вони переносити цей вірус", — каже лікар.

При цьому Жиравецький звертає увагу на ще одну дивну деталь історії — сам характер зараження на дорогому круїзному лайнері.

"Це ж не дешевий корабель, де всюди бігають щури. Тому і виникає питання: як саме люди заразилися?" — зазначає він.

За словами лікаря, наразі специфічного лікування проти хантавірусу немає. Вакцини розроблялися у США, однак широкого застосування вони поки не отримали.

"По лікуванню ми розуміємо логіку: стероїди, антикоагулянти, підтримка дихання. Але головне питання — як зупинити поширення. Якщо вірус почне активно рухатися через літаки у сезон відпусток, це стане великою проблемою", — підсумовує Жиравецький.

"Хантавірус в Україні давно існує"

Інфекціоністка Ольга Голубовська звертає увагу, що сама хантавірусна інфекція не є чимось новим ані для світу, ані для України. За її словами, проблема полягає не у "новому вірусі", а в специфіці нинішнього спалаху на круїзному лайнері та штамі, який там виявили.

"Хантавірусної інфекції у нас не так уже й мало, вона досить широко поширена по всій території України. Інша річ, що діагностуються, як правило, лише тяжкі випадки", — пояснює Голубовська.

За словами лікарки, в Україні найчастіше фіксують форми хантавірусної інфекції, які перебігають із геморагічною гарячкою та ураженням нирок. Водночас штам Andes hantavirus, через який світ зараз уважно стежить за ситуацією на лайнері, в Україні не циркулює.

Саме цей варіант вірусу викликає найбільше занепокоєння у міжнародних епідеміологів, оскільки для нього раніше вже фіксували обмежену передачу від людини до людини.

"І лише для хантавірусу Анд, який виявили на кораблі, задокументована обмежена передача від людини до людини", — наголошує Голубовська.

Лікарка пояснює: хантавіруси мільйони років співіснують із гризунами, які фактично є природними носіями інфекції. Люди ж заражаються переважно через пил або поверхні, забруднені виділеннями тварин.

На її думку, нинішній спалах став особливо небезпечним через поєднання одразу кількох факторів: небезпечного штаму, замкнутого простору круїзного лайнера та міжнародного переміщення людей.

"Цей спалах — рідкісне поєднання небезпечного штаму, замкнутого середовища та глобального переміщення людей", — зазначає інфекціоністка.

За її словами, на кораблі карантин може тривати до восьми тижнів, а серед підтверджених випадків майже половина — летальні. При цьому остаточне офіційне підтвердження всіх діагнозів ще триває.

Окремо Голубовська наголошує: наразі не йдеться про глобальну пандемію чи масове поширення вірусу. Світові служби займаються моніторингом та відстеженням контактів пасажирів, частина яких встигла покинути лайнер ще до введення карантину.

"Пандемія для інфляції": як навколо хантавірусу вже з'явилися теорії змови

Щойно історія зі спалахом хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius почала набирати обертів у міжнародних медіа, навколо неї майже миттєво з'явилися і перші конспірологічні теорії. У соцмережах уже поширюють повідомлення про "нову штучну пандемію", "повторення COVID" та нібито "вигоду" для глобальних еліт і фінансових систем.

Одним із найпопулярніших прикладів став старий допис із X, опублікований ще у 2022 році, де нібито "передбачали" спалах хантавірусу у 2026-му. Після новин про лайнер цей пост знову став вірусним і почав активно поширюватися у TikTok, Facebook та X як "доказ" майбутньої пандемії.

На цьому тлі у соцмережах почали масово з'являтися знайомі ще з часів COVID фрази про "локдауни", "тотальний контроль", "нові маски" та “"заздалегідь підготовлені вакцини". Іспанське видання Cadena SER окремо писало про хвилю дезінформації навколо хантавірусу, включно з фейками про нібито вже готову вакцину Pfizer та "приховування правди" міжнародними структурами.

Окремо знову почали з'являтися і теорії про "пандемію заради інфляції". Їхні прихильники стверджують, що масштабні кризи нібито вигідні державам через друк грошей та знецінення старих боргів. Саме цей аргумент активно використовувався ще після COVID-19, коли світ зіткнувся з рекордною інфляцією та різким зростанням цін.

Подібні дискусії дійсно існують серед економістів, але зовсім в іншому контексті. Наприклад, Federal Reserve Bank of St. Louis пояснював: висока інфляція може частково зменшувати реальну вартість вже накопиченого державного боргу, однак одночасно робить нові кредити та запозичення значно дорожчими. Це є побічним ефектом економічної кризи, а не доказом "штучного запуску пандемій".

На хвилі інформаційної паніки почали з'являтися і фейки про нібито "масові смерті від хантавірусу" у різних країнах. Зокрема, українська інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що російська пропаганда вже поширює неправдиву інформацію про нібито загибель українських військових від хантавірусу у Сумській, Харківській та Львівській областях. За її словами, це "несусвітня маячня", оскільки штам Andes hantavirus із високою смертністю в Україні не циркулює.

Попри хвилю теорій змови, міжнародні структури поки не говорять про початок нової пандемії. ВООЗ наголошує: нинішній спалах залишається локальним, а головна причина глобальної уваги — поєднання смертельних випадків, круїзного лайнера та сильного психологічного ефекту після COVID-19.

Нагадаємо, дослідники попереджають, що смертельний спалах вірусу на круїзному лайнері може бути тільки початком — людству загрожує поширення інших вірусів, які переносять гризуни.