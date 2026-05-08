Крысы на элитном лайнере, а хантавирус давно в Украине: как мир вспыхнул "новой пандемией"

Вспышка редкого хантавируса на круизном лайнере MV Hondius снова вернула мир в атмосферу начала 2020 года: изолированное судно, умершие пассажиры, карантин в портах и десятки стран, которые начали отслеживать контакты туристов после завершения рейса. ВОЗ пока не говорит о новой пандемии, однако международный информационный шум вокруг вируса уже заставил многих вспомнить COVID. Фокус разбирался, что известно о вспышке, насколько опасен хантавирус и действительно ли мир может столкнуться с новой волной глобальной паники.

Корабль, карантин и туристы из 23 стран: что известно о вспышке хантавируса

История со вспышкой хантавируса началась на борту круизного лайнера, который совершал рейс из Южной Америки через Атлантический океан. Именно во время путешествия среди пассажиров начали фиксировать случаи тяжелого заболевания с симптомами, которые сначала напоминали обычный грипп. Однако впоследствии состояние части людей резко ухудшилось.

По данным международных медиа, на судне подтвердили несколько случаев заражения хантавирусом, а по меньшей мере трое пассажиров умерли. Часть больных эвакуировали в больницы еще во время рейса, другие же успели покинуть корабль после завершения круиза. Именно это и стало главной проблемой для эпидемиологов.

На борту находились граждане 23 разных стран. После высадки люди начали возвращаться домой через международные аэропорты, пересадки и гостиницы. Часть туристов отправилась в США, другие — в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Из-за этого ВОЗ и европейские службы эпидконтроля были вынуждены начать отслеживание контактов пассажиров.

Ситуацию осложнило и то, что несколько портов сначала не хотели принимать судно из-за страха дальнейшего распространения инфекции. В международных медиа уже начали проводить параллели с началом пандемии COVID-19 и историей лайнера Diamond Princess в 2020 году.

При этом во Всемирной организации здравоохранения пока отмечают: доказательств масштабной передачи вируса между людьми пока нет, а риск глобального распространения оценивается как низкий. В то же время ситуация остается под мониторингом из-за необычного характера самой вспышки.

Хантавирус — новый COVID?

Украинский врач Тарас Жиравецкий считает, что нынешняя вспышка вызвала столь сильную реакцию не только из-за смертельных случаев, но и из-за самого сценария развития событий, который многим напомнил начало пандемии COVID-19.

"Я еще такого информационного медиашума не видел. На всех международных каналах это крутят, а ВОЗ уже проводит отдельные брифинги и говорит, что надо наблюдать за ситуацией дальше", — отмечает в разговоре с Фокусом врач.

По его словам, сам хантавирус давно известен медицине и наиболее распространен в Северной и Южной Америке. Обычно заражение связывают с контактами с грызунами или их выделениями. Однако ситуация на лайнере напугала медиков из-за другого — возможной передачи вируса между людьми.

"Основной вопрос сейчас у всех ключевой: передается ли он от человека к человеку. Если это подтвердится, это может развиться в достаточно серьезную пандемию и достаточно быстро", — говорит Жиравецкий.

Врач объясняет, что течение тяжелых форм хантавируса частично напоминает COVID. Сначала симптомы могут быть похожими на грипп, однако затем состояние отдельных пациентов стремительно ухудшается.

"Идет состояние по типу гриппа, но потом может быть очень быстрое поражение легких плюс параллельно поражение почек. Части людей может быть нужен диализ, то есть фактически искусственная почка", — говорит он.

Именно скорость развития осложнений сейчас больше всего беспокоит врачей.

"Пациент, как при ковиде, может буквально "сгореть" за неделю времени", — отмечает Жиравецкий.

Отдельное беспокойство вызывает и длительный инкубационный период. По словам врача, сейчас распространяется информация, что он может длиться до трех-четырех недель. Это означает, что человек потенциально способен путешествовать между странами еще до появления симптомов.

"Люди с того лайнера уже разлетелись по миру: кто-то полетел в Штаты, кто-то — в Индию, кто-то — в Европу. Они же не телепортировались — были аэропорты, пересадки, гостиницы. И никто пока не знает, могли ли они переносить этот вирус", — говорит врач.

При этом Жиравецкий обращает внимание на еще одну странную деталь истории — сам характер заражения на дорогом круизном лайнере.

"Это же не дешевый корабль, где повсюду бегают крысы. Поэтому и возникает вопрос: как именно люди заразились?" — отмечает он.

По словам врача, пока специфического лечения против хантавируса нет. Вакцины разрабатывались в США, однако широкого применения они пока не получили.

"По лечению мы понимаем логику: стероиды, антикоагулянты, поддержка дыхания. Но главный вопрос — как остановить распространение. Если вирус начнет активно двигаться через самолеты в сезон отпусков, это станет большой проблемой", — заключает Жиравецкий.

"Хантавирус в Украине давно существует"

Инфекционист Ольга Голубовская обращает внимание, что сама хантавирусная инфекция не является чем-то новым ни для мира, ни для Украины. По ее словам, проблема заключается не в "новом вирусе", а в специфике нынешней вспышки на круизном лайнере и штамме, который там обнаружили.

"Хантавирусной инфекции у нас не так уж и мало, она достаточно широко распространена по всей территории Украины. Другое дело, что диагностируются, как правило, только тяжелые случаи", — объясняет Голубовская.

По словам врача, в Украине чаще всего фиксируют формы хантавирусной инфекции, которые протекают с геморрагической лихорадкой и поражением почек. В то же время штамм Andes hantavirus, из-за которого мир сейчас внимательно следит за ситуацией на лайнере, в Украине не циркулирует.

Именно этот вариант вируса вызывает наибольшее беспокойство у международных эпидемиологов, поскольку для него ранее уже фиксировали ограниченную передачу от человека к человеку.

"И только для хантавируса Анд, который обнаружили на корабле, задокументирована ограниченная передача от человека к человеку", — отмечает Голубовская.

Врач объясняет: хантавирусы миллионы лет сосуществуют с грызунами, которые фактически являются естественными носителями инфекции. Люди же заражаются преимущественно через пыль или поверхности, загрязненные выделениями животных.

По ее мнению, нынешняя вспышка стала особенно опасной из-за сочетания сразу нескольких факторов: опасного штамма, замкнутого пространства круизного лайнера и международного перемещения людей.

"Эта вспышка — редкое сочетание опасного штамма, замкнутой среды и глобального перемещения людей", — отмечает инфекционист.

По ее словам, на корабле карантин может длиться до восьми недель, а среди подтвержденных случаев почти половина — летальные. При этом окончательное официальное подтверждение всех диагнозов еще продолжается.

Отдельно Голубовская отмечает: пока речь не идет о глобальной пандемии или массовом распространении вируса. Мировые службы занимаются мониторингом и отслеживанием контактов пассажиров, часть которых успела покинуть лайнер еще до введения карантина.

"Пандемия для инфляции": как вокруг хантавируса уже появились теории заговора

Как только история со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius начала набирать обороты в международных медиа, вокруг нее почти мгновенно появились и первые конспирологические теории. В соцсетях уже распространяют сообщения о "новой искусственной пандемии", "повторении COVID" и якобы "выгоде" для глобальных элит и финансовых систем.

Одним из самых популярных примеров стало старое сообщение с X, опубликованное еще в 2022 году, где якобы "предсказывали" вспышку хантавируса в 2026-м. После новостей о лайнере этот пост снова стал вирусным и начал активно распространяться в TikTok, Facebook и X как "доказательство" будущей пандемии.

На этом фоне в соцсетях начали массово появляться знакомые еще со времен COVID фразы о "локдаунах", "тотальном контроле", "новых масках" и ""заранее подготовленных вакцинах". Испанское издание Cadena SER отдельно писало о волне дезинформации вокруг хантавируса, включая фейки о якобы уже готовой вакцине Pfizer и "сокрытии правды" международными структурами.

Отдельно снова начали появляться и теории о "пандемии ради инфляции". Их сторонники утверждают, что масштабные кризисы якобы выгодны государствам из-за печати денег и обесценивания старых долгов. Именно этот аргумент активно использовался еще после COVID-19, когда мир столкнулся с рекордной инфляцией и резким ростом цен.

Подобные дискуссии действительно существуют среди экономистов, но совсем в другом контексте. Например, Federal Reserve Bank of St. Louis объяснял: высокая инфляция может частично уменьшать реальную стоимость уже накопленного государственного долга, однако одновременно делает новые кредиты и заимствования значительно дороже. Это является побочным эффектом экономического кризиса, а не доказательством "искусственного запуска пандемий".

На волне информационной паники начали появляться и фейки о якобы "массовых смертях от хантавируса" в разных странах. В частности, украинский инфекционист Ольга Голубовская заявила, что российская пропаганда уже распространяет ложную информацию о якобы гибели украинских военных от хантавируса в Сумской, Харьковской и Львовской областях. По ее словам, это "несусветный бред", поскольку штамм Andes hantavirus с высокой смертностью в Украине не циркулирует.

Несмотря на волну теорий заговора, международные структуры пока не говорят о начале новой пандемии. ВОЗ отмечает: нынешняя вспышка остается локальной, а главная причина глобального внимания — сочетание смертельных случаев, круизного лайнера и сильного психологического эффекта после COVID-19.

