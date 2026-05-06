Миллионы людей в опасности: вспышка хантавируса на круизном лайнере — лишь начало (фото)

Исследователи предупреждают, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, переносимых грызунами.

В новом тревожном исследовании, проведенном командой из Калифорнийского университета, ученые обнаружили, что изменение климата в будущем приведет к усилению "распространения" вирусов, переносимых грызунами. По мере повышения глобальных температур и изменения численности грызунов смертельно опасные аренавирусы будут проникать в районы, где раньше таких заболеваний не было, пишет Фокус.

Согласно прогнозам исследователей, это вызовет вспышки, которые угрожают охватить миллионы людей по всей Южной Америке. Тревожное предупреждение прозвучало на фоне того, что люди все еще остаются заблокированными на борту круизного судна, зараженного хантавирусом, переносимым крысами, у берегов Кабо-Верде. Три пассажира уже погибли в результате заражения вирусом, в том числе голландская пара и гражданин Германии.

Отметим, что вспышка хантавируса произошла на борту нидерландского судна MV Hondius, которое ранее пришвартовалось в Аргентине, аренавирусы и хантавирус ежегодно уносят жизни десятков людей. Увы, ученые считают, что подобные вспышки будут становиться более частыми по мере потепления климата Земли.

Известно, что хантавирусы и аренавирусы переносятся грызунами и обычно передаются от животных человеку, а не от человека к человеку. К этим крайне распространенным, но плохо изученным инфекциям относятся вирус Гуанарито в Венесуэле и Колумбии, вирус Мачупо в Боливии и Парагвае и вирус Хунин в Аргентине.

По мере потепления климата места обитания грызунов, являющихся переносчиками аренавирусов, будут меняться

Исследования показывают, что инфекция вызывает тяжелые геморрагические лихорадки с высокой частотой госпитализаций и летальностью от 5% до 30%. Поскольку эти заболевания распространяются грызунами, их воздействие тесно связано с изменениями среды обитания грызунов.

Теперь исследования показывают, что потепление климата приводит к резким изменениям ареалов распространения животных, переносящих болезни. Предыдущие исследования также показали, что на риск заболеваний, передаваемых грызунами, влияют такие факторы, как температура и осадки.

В новом исследовании команда использовала машинное обучение для объединения климатических прогнозов, прогнозов плотности популяции, рисков заражения и пригодности среды обитания для шести видов крыс и мышей, связанных с этими вирусами. Новые данные указывают на то, что риск заражения этими опасными заболеваниями резко изменится в течение следующих 20-40 лет в зависимости от сценария.

По словам ведущего автора исследования, доктора Пранава Кулкарни из Ветеринарной школы Вейля Калифорнийского университета, по мере ускорения изменения климата риск заражения этими опасными вирусами может охватить миллионы людей. Например:

вирус гуанарито, который сегодня локализован в центральной Венесуэле, распространится на части Колумбии, приграничные районы Суринама и северные районы Бразилии;

вирус мачуло, вызывающий часто смертельную боливийскую геморрагическую лихорадку, распространится с равнин Боливии на предгорья Анд и горные районы;

вирус хунин, вызывающий аргентинскую геморрагическую лихорадку, переместится из степных районов и распространится на остальную часть Аргентины.

Это снизит риск в некоторых районах, которые уже научились справляться с болезнью, но увеличит опасность заражения в других.

При написании использовались материалы Reuters, Veterinary Medicine, Daily Mail.