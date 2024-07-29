Названы лучшие климатологи Земли: используют ласты и знают секретные ходы в Антарктиде (фото)

Исследователи назвали очаровательных морских существ, играющих ключевую роль в отслеживании изменения климата.

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В условиях закипающей Земли, когда климатический кризис буквально навис над планетой, обрушив на нее невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, внимание ученых сосредоточено на том как меняется земная климатическая система в ответ на изменения климата. И теперь исследователи утверждают, что в Антарктиде живут несколько "важнейших климатологов планеты", играющих ключевую роль в отслеживании изменения климата, пишет Inverse.

Речь идет о нескольких видах тюленей, живущих в Антарктиде, которые являются экспертами в плавании через сильные океанические течения, составляющие Южный океан. Ученые использовали удивительную технику, позволившую им наблюдать за тем, как меняются земные океаны. Для этого не потребовались специализированные роботы или искусственный интеллект — ученые всего лишь маркировали тюленей.

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Не секрет, что в Антарктиде проживает несколько видов тюленей, которые регулярно ныряют на глубину около 100 метров в поисках пищи. Эти тюлени фактические являются экспертами в плавании через сильные океанические течения, составляющие Южный океан. Их переносимость глубоководья и способность ориентироваться в бурных течениях делают этих предприимчивых существ идеальными помощниками исследователей, помогающими изучать Южный океан.

По словам океанографа Лилиан Дав из Университета Брауна, последние два десятилетия ученые крепят метки ко лбам тюленей для сбора данных в отдаленных и труднодоступных регионах. Животных помечают во время брачного сезона, когда они выходят на берег, и метка остается прикрепленной к тюленю в течение года.

Ученые крепят метки к головам тюленей Фото: Clive R. McMahon/IMOS

Ученые отмечают, что метка на лбу никоим образом не влияет на поведение тюленей и отсоединяется после того, как животное линяет и сбрасывает мех раз в год. С помощью метки ученые получают такие данные, как:

местоположение;

давление;

температура;

соленость.

Датчики также содержат хлорофилловые флуорометры, которые могут предоставлять данные о концентрации фитопланктона в воде. Простыми словами, они предоставляют всю информацию для оценки повышения температуры океана и изменения течений.

Количество избыточного тепла (показано как энергия), которое верхний океан (выше 700 метров), глубокий океан (ниже 700 метров), атмосфера и Земля поглощают, увеличилось за последние несколько десятилетий. Все значения относятся к 1971 году Фото: Intergovernmental panel on climate change

Кроме того, по словам Дав, датчики также могут рассказать о последствиях изменения климата вокруг Антарктиды. Ежегодно ледяной континент теряет около 150 миллиардов тонн льда, что способствует повышению уровня мирового океана. Известно, что эта гигантская потеря льда вызвана теплой водой, переносимой на шельфовые ледники океаническими течениями. К слову, используя эти данные ученым также удалось описать некоторые секретные физические пути, по которым перемещается эта теплая вода, чтобы достичь ледников.

В открытом Южном океане, вдали от побережья Антарктиды, данные о тюленях также пролили свет на другой путь, вызывающий потепление океана. Избыточное тепло из атмосферы перемещается с поверхности океана, которая находится в контакте с атмосферой, вниз во внутренние районы океана в сильно локализованных регионах.

Наблюдая за тюленями в Антарктиде, ученые также могут узнать больше о том, как живут сами животные: их пищевые привычки, территории для охоты и размножения, а также то, как им удается адаптироваться к новым условиям закипающего океана.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды спрятан каньон глубиной 2 км: его открыли ученые-тюлени в "шляпках".