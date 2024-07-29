Названо найкращих кліматологів Землі: використовують ласти та знають секретні ходи в Антарктиді (фото)

Дослідники назвали чарівних морських істот, які відіграють ключову роль у відстеженні зміни клімату.

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В умовах Землі, що закипає, коли кліматична криза буквально нависла над планетою, обрушивши на неї неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, увага вчених зосереджена на тому, як змінюється земна кліматична система у відповідь на зміни клімату. І тепер дослідники стверджують, що в Антарктиді живуть кілька"найважливіших кліматологів планети", які відіграють ключову роль у відстеженні зміни клімату, пише Inverse.

Йдеться про кілька видів тюленів, що живуть в Антарктиді, які є експертами в плаванні через сильні океанічні течії, що складають Південний океан. Вчені використовували дивовижну техніку, що дозволила їм спостерігати за тим, як змінюються земні океани. Для цього не потрібні були спеціалізовані роботи або штучний інтелект — вчені всього лише маркували тюленів.

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Не секрет, що в Антарктиді проживає кілька видів тюленів, які регулярно пірнають на глибину близько 100 метрів у пошуках їжі. Ці тюлені фактично є експертами в плаванні через сильні океанічні течії, що складають Південний океан. Їхня переносність глибоководдя і здатність орієнтуватися в бурхливих течіях роблять цих заповзятливих істот ідеальними помічниками дослідників, які допомагають вивчати Південний океан.

За словами океанографині Ліліан Дав з Університету Брауна, останні два десятиліття вчені кріплять мітки до лобів тюленів для збору даних у віддалених і важкодоступних регіонах. Тварин позначають під час шлюбного сезону, коли вони виходять на берег, і мітка залишається прикріпленою до тюленя протягом року.

Учені кріплять мітки до голів тюленів Фото: Clive R. McMahon/IMOS

Вчені зазначають, що мітка на лобі жодним чином не впливає на поведінку тюленів і від'єднується після того, як тварина линяє та скидає хутро раз на рік. За допомогою мітки вчені отримують такі дані, як:

місце розташування;

тиск;

температура;

солоність.

Датчики також містять хлорофілові флуорометри, які можуть надавати дані про концентрацію фітопланктону у воді. Простими словами, вони надають усю інформацію для оцінки підвищення температури океану та зміни течій.

Кількість надлишкового тепла (показано як енергія), яке верхній океан (вище 700 метрів), глибокий океан (нижче 700 метрів), атмосфера і Земля поглинають, збільшилася за останні кілька десятиліть. Усі значення відносяться до 1971 року Фото: Intergovernmental panel on climate change

Крім того, за словами Дав, датчики також можуть розповісти про наслідки зміни клімату навколо Антарктиди. Щорічно крижаний континент втрачає близько 150 мільярдів тонн льоду, що сприяє підвищенню рівня світового океану. Відомо, що ця гігантська втрата льоду спричинена теплою водою, яку переносять на шельфові льодовики океанічні течії. До речі, використовуючи ці дані вченим також вдалося описати деякі секретні фізичні шляхи, якими переміщається ця тепла вода, щоб досягти льодовиків.

У відкритому Південному океані, далеко від узбережжя Антарктиди, дані про тюленів також пролили світло на інший шлях, що викликає потепління океану. Надлишкове тепло з атмосфери переміщається з поверхні океану, яка перебуває в контакті з атмосферою, вниз у внутрішні райони океану в сильно локалізованих регіонах.

Спостерігаючи за тюленями в Антарктиді, вчені також можуть дізнатися більше про те, як живуть самі тварини: їхні харчові звички, території для полювання і розмноження, а також те, як їм вдається адаптуватися до нових умов океану, що закипає.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди захований каньйон глибиною 2 км: його відкрили вчені-тюлені в "капелюшках".