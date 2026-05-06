Мільйони людей у небезпеці: спалах хантавірусу на круїзному лайнері — лише початок (фото)

Дослідники попереджають, що смертельний спалах вірусу на круїзному лайнері може бути тільки початком — людству загрожує поширення інших вірусів, які переносять гризуни.

У новому тривожному дослідженні, проведеному командою з Каліфорнійського університету, вчені виявили, що зміна клімату в майбутньому призведе до посилення "поширення" вірусів, які переносять гризуни. У міру підвищення глобальних температур і зміни чисельності гризунів смертельно небезпечні аренавіруси будуть проникати в райони, де раніше таких захворювань не було, пише Фокус.

Згідно з прогнозами дослідників, це викличе спалахи, які загрожують охопити мільйони людей по всій Південній Америці. Тривожне попередження прозвучало на тлі того, що люди все ще залишаються заблокованими на борту круїзного судна, зараженого хантавірусом, який переносять щури, біля берегів Кабо-Верде. Три пасажири вже загинули внаслідок зараження вірусом, зокрема голландська пара і громадянин Німеччини.

Зазначимо, що спалах хантавірусу стався на борту нідерландського судна MV Hondius, яке раніше пришвартувалося в Аргентині, аренавіруси і хантавірус щорічно забирають життя десятків людей. На жаль, вчені вважають, що подібні спалахи ставатимуть частішими в міру потепління клімату Землі.

Відомо, що хантавіруси й аренавіруси переносяться гризунами і зазвичай передаються від тварин людині, а не від людини до людини. До цих вкрай поширених, але погано вивчених інфекцій відносяться вірус Гуанаріто у Венесуелі та Колумбії, вірус Мачупо в Болівії та Парагваї і вірус Хунін в Аргентині.

У міру потепління клімату місця проживання гризунів, які є переносниками аренавірусів, змінюватимуться Фото: Daily Mail

Дослідження показують, що інфекція спричиняє важкі геморагічні лихоманки з високою частотою госпіталізацій і летальністю від 5% до 30%. Оскільки ці захворювання поширюються гризунами, їхній вплив тісно пов'язаний зі змінами середовища проживання гризунів.

Тепер дослідження показують, що потепління клімату призводить до різких змін ареалів поширення тварин, що переносять хвороби. Попередні дослідження також засвідчили, що на ризик захворювань, які передаються гризунами, впливають такі чинники, як температура й опади.

У новому дослідженні команда використовувала машинне навчання для об'єднання кліматичних прогнозів, прогнозів щільності популяції, ризиків зараження і придатності середовища проживання для шести видів щурів і мишей, пов'язаних із цими вірусами. Нові дані вказують на те, що ризик зараження цими небезпечними захворюваннями різко зміниться протягом наступних 20-40 років залежно від сценарію.

За словами провідного автора дослідження, доктора Пранава Кулкарні з Ветеринарної школи Вейля Каліфорнійського університету, у міру прискорення зміни клімату ризик зараження цими небезпечними вірусами може охопити мільйони людей. Наприклад:

вірус гуанарито, який сьогодні локалізовано в центральній Венесуелі, пошириться на частини Колумбії, прикордонні райони Сурінаму і північні райони Бразилії;

вірус мачуло, що викликає часто смертельну болівійську геморагічну лихоманку, пошириться з рівнин Болівії на передгір'я Анд і гірські райони;

вірус хунін, що викликає аргентинську геморагічну лихоманку, переміститься зі степових районів і пошириться на іншу частину Аргентини.

Це знизить ризик у деяких районах, які вже навчилися справлятися з хворобою, але збільшить небезпеку зараження в інших.

Під час написання використовували матеріали Reuters, Veterinary Medicine, Daily Mail.