Аномальная погода: 2026 и 2027 год может стать самым жарким в истории, — климатологи

Климатологи предупреждают, что 2026 год может стать самым жарким в истории.

Климат на планете может измениться из-за явления Эль-Ниньо. В частности, цикл потепления должен начаться во второй половине этого года. Об этом пишет Daily Mail.

Известный климатолог и доктор Колумбийского университета Джеймс Янсен считает, что явление супер-Эль-Ниньо уже начнется этим летом.

Как супер-Эль-Ниньо влияет на погоду

Авторы статьи объясняют, что супер-Эль-Ниньо — это неофициальное название климатологического явления, которое специалисты используют, чтобы описать очень интенсивную фазу природного явления Эль-Ниньо. Ведь обычно Эль-Ниньо — это циклическое потепление поверхностных вод в центральных и восточных частях Тихого океана. А когда потепление становится очень сильным, где температура поднимается на 2 °C или более градусов, ученые добавляют приставку "супер".

Відео дня

Супер-Эль-Ниньо выбрасывает огромное количество тепла из океана в атмосферу и тогда год становится "самым жарким в истории наблюдений".

По словам экспертов, частота и интенсивность Эль-Ниньо могут расти и выливают на это изменения климата. В 1982-1983, 1997-1998 и 2015-2016 годах были зафиксированы воздействия этого мощного явления. Это явление нанесло ущерб экономике мира на триллионы долларов, ведь вызвало неурожаи и стихийные бедствия.

Какой будет погода в 2026 году?

Следовательно, специалисты предупреждают, что 2026 год может побить рекорд 2024 года, когда глобальное потепление впервые превысило средний показатель доиндустриального периода на 1,5°C (2,7°F).

В этом году температура может быть выше на 0,06 °C, чем в 2024-м.

Доктор Янсен и его соавторы утверждают, что 2027 год будет еще жарче.

"Этот диапазон достаточно широк, чтобы мы могли предсказать, что 2026 год будет самым теплым. Конечно, 2027 год будет еще жарче", — говорят они.

Сейчас глобальное потепление сдерживает другое явление под названием Ла-Нинья, которое охлаждает планету.

Последний отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), базируется на возвращении сильных или "супер" условий Эль-Ниньо, которые могут начаться уже в мае или июне.

Некоторые ученые считают, что Земля приближается к сильнейшему циклу Эль-Ниньо за последние 140 лет, поэтому этот фактор повлияет на глобальную температуру планеты.

Изменение климата на планете: что известно

"Глобальная температура в 2024 году была на 0,11°C выше, чем в 2023 году. Таким образом, если 2026 год в конце концов превысит 2023 год на 0,17 °C, это побьет глобальный температурный рекорд 2024 года на 0,06 °C", — заявили исследователи.

Доктор Янсен вместе с коллегами считают, что сегодня климатологи недооценивают реальную угрозу глобального потепления, а их прогнозы в отчетах по этому поводу являются заниженными.

Ведь концентрация парниковых газов приводит к ускорению потепления, которое не учитывают в климатических отчетах. То есть, Земля будет нагреваться быстрее, чем ожидают люди.

Если прогнозы климатолога Янсена станут реальными, страны Европы могут пережить одно из самых жарких лет за всю историю.

Напомним, что ученые сообщали, что Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что быстрое потепление в Европе приводит к экстремальным погодным явлениям, смертям от жары и разрушительным лесным пожарам.

Также климатологи уже говорят об одном из самых жарких лет в истории. Сильный ветер, резкое похолодание и ливни — это уже не просто прихоти весны, а реальные последствия изменения климата, которые коснутся и Украины в 2026 году.