Одесская область без воды, Карпаты под водой: почему 2026 год может стать самым опасным для Украины

Пока украинцы достают теплые куртки в конце апреля, климатологи уже говорят об одном из самых жарких лет в истории. Сильный ветер, резкое похолодание и ливни — это уже не просто капризы весны, а реальные последствия изменения климата. Фокус выяснил, какие регионы Украины рискуют превратиться в зону засух, а какие станут территорией ураганов, паводков и штормов.

Весенние ураганы, резкие температурные "качели", ливни после почти летнего тепла и внезапное похолодание — такая погода для Украины все меньше похожа на исключение и все больше напоминает новую климатическую норму. Сильный ветер, который накрыл страну в конце апреля, снова заставил говорить не только о непогоде, но и о более глубоких изменениях в атмосфере. Фокус выяснил, откуда берутся такие шквалы, почему они становятся опаснее и к чему украинцам стоит готовиться уже в ближайшие годы.

Сильный ветер в Украине: откуда дует

Приближение холодного атмосферного фронта, скачки атмосферного давления, холодная погода и сильный ветер — главные ингредиенты, которые подготовили Украину к вхождению в период резкой весенней нестабильности, когда погода меняется буквально каждый час: от сильных дождей и штормового ветра до резкого похолодания и даже града.

Как объясняет Марина Цымбалюк, специалист по вопросам изменения климата ОО "Екодія", надеяться на стабилизацию ситуации в ближайшее время не стоит, об этом свидетельствуют и прогнозы.

"Последние апрельские дни могут нам предложить лишь очередной раунд температурных "качелей", — говорит Фокусу специалист.

Сильные ветры и рост их количества относятся к опасным и стихийным погодным явлениям. Речь идет не только о поваленных деревьях или поврежденных крышах. Под угрозой оказываются энергетическая инфраструктура, здания, транспорт, леса, а также объекты культурного наследия.

Кроме того, сильные порывы ветра значительно усложняют подготовку к стихийным бедствиям и реагирование на них, особенно когда речь идет о масштабных погодных катаклизмах.

Чем опасны сильные шквалы

Климатологи предупреждают: риски повышения средней скорости ветра и увеличения силы порывов будут расти в ближайшие годы, если мир и в дальнейшем будет двигаться по сценарию business as usual — без сокращения выбросов парниковых газов и без адаптации к уже имеющимся климатическим изменениям.

По словам Цимбалюк, в таком случае экстремальные погодные явления станет еще сложнее предсказать, а их разрушительное влияние только усилится.

Речь идет не только о ураганах, но и о других проявлениях климатической нестабильности — засухи, подтопления, локальные смерчи и волны аномальной жары.

Фактически Украина постепенно входит в период, когда погодные аномалии становятся регулярными, а не исключительными явлениями.

Изменение климата — это не только о потеплении

Сильные ветры и весеннее похолодание хорошо напоминают о том, что изменение климата — это не только о жаре. Хотя именно глобальное потепление усиливает остальные климатические изменения и делает погодные явления более резкими и менее предсказуемыми.

Согласно оценке Ukrainian Climate Office, к концу века Украина столкнется не только с повышением среднегодовой температуры, но и с ростом количества экстремальных погодных явлений — от ураганов и волн жары до подтоплений, паводков и длительных засух.

Наиболее уязвимыми к дефициту влаги остаются южные области — в частности Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская. Из-за повышения температуры, уменьшения стабильных осадков и истощения водных ресурсов именно здесь засухи будут становиться все более ощутимой проблемой. Это напрямую будет влиять на аграрный сектор, урожайность и продовольственную безопасность страны.

В то же время запад Украины — прежде всего Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области — все чаще сталкивается с рисками интенсивных ливней, паводков и подтоплений. Особенно уязвимыми остаются районы вблизи Карпат, где сильные осадки могут быстро вызывать локальные чрезвычайные ситуации.

Отдельно специалисты выделяют волны экстремальной жары, которые больше всего коснутся востока и юга страны. Речь идет не только о дискомфорте в городах, но и о серьезных рисках для здоровья, росте нагрузки на энергосистему и повышении пожарной опасности.

Еще один важный фактор — сильные ветры и шквалы. Наиболее ощутимыми они могут быть в районах вблизи Украинских Карпат и на морском побережье, однако и для центральной Украины такие явления становятся все менее редкими. Порывы ветра создают дополнительные риски для энергетической инфраструктуры, транспорта, лесов и жилого фонда.

Показательным является и постепенное смещение климатических зон. Например, климат Киева уже все больше напоминает тот, который раньше был характерен для Одессы или даже Херсона. За последние десятилетия средняя температура в столице стабильно растет, а сезонные границы становятся менее четкими.

Зима также меняется: снега в целом становится меньше, однако сами снегопады могут быть короче, но значительно интенсивнее. Это создает дополнительную нагрузку на транспорт, коммунальные службы и городскую инфраструктуру.

Кроме того, все чаще в Украине фиксируются локальные смерчи, внезапные подтопления и резкие паводки — явления, которые еще несколько лет назад воспринимались как нетипичные. Именно такая нестабильность и является одним из главных проявлений современного климатического кризиса: не просто теплее, а резче, сильнее и опаснее.

2026 год может стать одним из самых теплых в истории

Несмотря на нынешнее весеннее похолодание, 2026 год имеет все шансы войти в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Причина — не только общее усиление глобального потепления, но и возможное возвращение мощного Эль-Ниньо — климатического явления, которое существенно влияет на температуру планеты.

Согласно новым исследованиям, ученые прогнозируют формирование сильного Эль-Ниньо уже к концу 2026 года. По предварительным оценкам, температура поверхности воды в экваториальной части восточного Тихого океана может превысить норму более чем на 2 градуса, что соответствует очень сильному или даже "супер-Эль-Ниньо".

Именно такие явления в прошлом часто становились катализаторами глобальных температурных рекордов. Например, похожие сценарии наблюдались в 1998, 2016 и 2024 годах, когда планета фиксировала одни из самых жарких периодов за всю историю наблюдений.

Первые три месяца 2026 года уже стали четвертыми по температурным показателям за весь период наблюдений, даже несмотря на слабую Ла-Нинью, которая обычно наоборот сдерживает потепление. Это означает, что базовый уровень глобального нагрева уже настолько высок, что даже охлаждающие природные факторы не способны существенно его компенсировать.

Отдельное беспокойство вызывает состояние Арктики. В начале 2026 года ученые зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда, а зимний максимум арктического ледового покрова стал одним из самых маленьких за весь период спутниковых наблюдений. Это еще один сигнал того, что глобальная климатическая система входит в фазу все большей нестабильности.

Климатологи объясняют: кратковременное похолодание, сильный ветер или даже поздний снег не опровергают глобального потепления. Наоборот — именно такая погодная нестабильность является одним из его проявлений. Изменение климата означает не просто "теплее", а резкие контрасты, сильные ураганы, длительные засухи, интенсивные ливни и более непредсказуемые сезоны.

Для Украины это означает не только погодный дискомфорт, но и прямые риски для энергетики, агросектора, водных ресурсов, инфраструктуры и здоровья людей. И вопрос уже не в том, будет ли новая волна климатических аномалий, а в том, насколько страна готова к жизни в новой погодной реальности.

