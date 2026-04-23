Тревожное открытие: климат в Европе изменится намного больше, чем считалось ранее
Исследователи только что обнаружили, что течения Атлантического океана могут ослабнуть примерно вдвое уже в этом столетии — это значительно изменит европейский климат.
Результаты нового исследования, проведенного командой из Финского метеорологического института, показывают, что крупная система течений Атлантического океана может ослабнуть примерно вдвое к концу этого столетия, что намного больше, чем прогнозировали многие модели, пишет Фокус.
Эта новая, более точная оценка повышает вероятность неравномерных региональных изменений климата в Европе, даже без полного коллапса океанической циркуляции. Наиболее тревожно то, что выводы остаются в силе даже при умеренных сценариях будущего потепления, где более ранние прогнозы предполагали более ограниченное ослабление. Такой разрыв показывает, что существующие прогнозы могли систематически недооценивать, насколько может замедлиться система.
Известно, что в Северной Атлантике эта циркуляция переносит теплые верхние слои воды на север и возвращает более холодные глубинные воды на юг каждый год. Теплая вода выделяет тепло в атмосферу, затем более соленая, холодная вода вблизи Гренландии становится достаточно плотной, чтобы опуститься. Когда опускание ослабевает, меньше тепла достигает северных морей, и окружающая атмосфера изменяет штормы, осадки и региональные температуры.
Существующие прогнозы и ранее предсказывали снижение циркуляции в этом столетии, однако резкий коллапс до 2100 года все же остается менее вероятным, но до сих пор обсуждается. В новом исследовании команда поверила, какие модели лучше всего соответствуют наблюдаемым течениям, температурам поверхности и солености — количеству соли в морской воде.
Модели с более пресной водой Южной Атлантики и более холодной поверхностью Северной Атлантики, как правило, создавали впечатление слишком стабильной циркуляции в будущих прогнозах. Ученые откорректировали эти искажения и показали, как небольшие ошибки в океанических данных могут перерасти в значительные климатические различия.
Данные указывают на то, что наиболее сильная коррекция произошла в Южной Атлантике, где модели часто делали поверхностные воды слишком пресными. Теперь ученые считают, что слишком малое количество соли в модели может создать впечатление большей стабильности циркуляции, чем в реальном времени. Эта скрытая предвзятость, по мнению команды, имеет важное значение.
По словам соавтора исследования, профессора Тимо Вихмы из Финского метеорологического института, такие изменения не станут реальной проблемой для Финляндии — сильное замедление может охладить финские зимы на несколько градусов, в то время как Норвегия и Исландия могут ощутить это сильнее. В то же время лето в Финляндии все равно будет теплым в течение всего столетия, поскольку парниковые газы удерживают дополнительное тепло у поверхности. В целом, ученые отмечают, что новые данные указывают на то, что европейский климат станет значительно холоднее.
Другие недавние модели показали, что циркуляция продолжает существовать в экстремальных экспериментах при сильном воздействии, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Эти выводы ограничивают панику, не устраняя опасности. В то же время моделирование наихудшего сценария привлекает внимание, поскольку общества часто страхуются от редких событий с серьезными долгосрочными последствиями.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances.