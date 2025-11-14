Нечто, прибывшее из моря, захватывает Атлантический океан: мы наконец знаем, почему

В последние десятилетия ученые наблюдают, как Атлантический океан буквально утопает в водорослях. Исследователям наконец удалось разгадать загадку, почему это происходит.

К середине лета текущего года около 38 миллионов тонн саргассовых водорослей было вынесено к берегам Карибских островов, Мексиканского залива и северной части Южной Америки, установив новый рекорд. В последние десятилетия в летние месяцы эти бурые водоросли часто скапливаются вдоль побережья, где они разлагаются, выделяя сильный запах, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Накопление водорослей не только вредит туристическому бизнесу, но также и угрожает здоровью прибрежных экосистем. В то же время в открытых водах саргассовые водоросли служат важным источником пищи, а также средой обитания для многих морских видов.

Відео дня

Бурые водоросли, как известно, родом из Саргассова моря, расположенного к востоку от Флориды. С 2011 году ученые неоднократно фиксировали формирование Большого атлантического саргассового пояса – обширного массива морских водорослей, дрейфующего от экватора к Карибскому морю под воздействием преобладающих восточных ветров.

До недавнего времени источники фосфора и азота, способствующих быстрому росту водорослей, были недостаточно исследованы. Поэтому ученые считали, что причиной активного роста саргассовых водорослей в Атлантическом океане является сток питательных веществ с сельскохозяйственных угодий или вырубка тропических лесов, но одни только эти факторы, увы, способны объяснить резкий рост биомассы водорослей в последние годы.

В новом исследовании команда из Института химии Общества Макса Планка выявило основной механизм обширного цветения, а также климатические условия, способствующие ему. Открытие также позволило ученым разработать прогностическую систему для прогнозирования будущих случаев выброса саргассума на берег.

В своей работе ученые описали, как сильный ветровой апвеллинг вблизи экватора поднимает богатые фосфором глубинные воды на поверхность, перенося их на север, к Карибскому морю. В результате этого повышается доступность фосфора, что способствует росту цианобактерий, обитающих на поверхности саргассума.

Цианобактерии, как известно, способны улавливать атмосферный азот и преобразовывать его в форму, доступную для водорослей — процесс известен как азотфиксация. Цианобактерии вступают с водорослями в симбиотические отношения, обеспечивая дополнительный источник азота, который стимулирует их рост. Теперь ученые считают, что это партнерство дает саргассум преимущество перед другими водорослями в экваториальной части Атлантического океана и объясняет недавний рост биомассы.

Авторы исследования считают, что их открытие в дальнейшем может быть использовано для улучшения прогнозов будущего цветения саргассуми.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заметили в океане гигантский ком водорослей.

Ранее Фокус писал о том, что рекордный "смертельный пояс" окутал побережье смрадом: на берег выбросило 131 млн тонн гнилья.