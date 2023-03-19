Превышает площадь США: ученые заметили в океане гигантский ком водорослей (видео)

"Морской виноград", как еще называют водоросль саргассум, выделяет токсический газ, который может быть опасным для человека и спровоцировать остановку дыхания.

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К берегам Флориды приближается ком морских водорослей, своими размерами вдвое превышающей площадь США. Экологи уже заговорили об угрозе экокатастрофы, информирует CNN.

Сообщается, что сейчас конгломерат морских водорослей движется вдоль береговой линии Мексиканского залива.

По словам экологов, речь идет о водоросли саргассум — большой оливково-коричневой морской водоросли, которую еще называют "морским виноградом".

"В этом году из-за аномально высоких температур саргассум начала свое цветение раньше положенного срока", — объяснил исследователь из Океанографического института при Атлантическом университете Флориды Брайан Лапойнт.

Из-за этого, по его словам, экологическая катастрофа может угрожать всему Карибскому региону. Все дело в том, что саргассум выделяет газ, который токсичен и может вызвать у человека проблемы с дыханием.

"Это совершенно новый океанографический феномен, который создает такую проблему — действительно катастрофическую проблему", — прокомментировал ситуацию Лапойнт.

По расчетам ученых, сейчас водоросли плавно перемещаются на запад и достигнут Карибского моря летом. Из-за этого туристический сезон в этом регионе может оказаться сорванным.

Напомним, в конце октября 2022 года стало известно, что ВС РФ спровоцировали экологическую катастрофу на ЗАЭС. Из-за остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель, где есть два вида тепловодных рыб, которые выполняли санитарную функцию.

А в октябре 2021 года мы информировали читателей о том, что нефтепровод, связанный с Виктором Медведчуком, мог спровоцировать экокатастрофу в Закарпатье. По данным силовиков из СБУ, в грунт закапывали опасные отходы из цистерн, а государству нанесли ущерб в размере свыше 34 млн гривен.