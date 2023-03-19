Перевищує площу США: вчені помітили в океані гігантську кулю водоростей (відео)

"Морський виноград", як ще називають водорість саргасум, виділяє токсичний газ, який може бути небезпечним для людини та спровокувати зупинку дихання.

Related video

До берегів Флориди наближається куля морських водоростей, що своїми розмірами вдвічі перевищує площу США. Екологи вже заговорили про загрозу екокатастрофи, повідомляє CNN.

Повідомляється, що зараз конгломерат морських водоростей рухається вздовж берегової лінії Мексиканської затоки.

За словами екологів, ідеться про водорості саргасум — велику оливково-коричневу морську водорость, яку ще називають морським виноградом.

"Цього року через аномально високі температури саргасум почав своє цвітіння раніше за визначений термін", — пояснив дослідник із Океанографічного інституту при Атлантичному університеті Флориди Браян Лапойнт.

Через це, за його словами, екологічна катастрофа може загрожувати всьому Карибському регіону. Справа в тому, що саргасум виділяє токсичний газ, який може викликати в людини проблеми з диханням.

"Це абсолютно новий океанографічний феномен, який створює таку проблему — справді катастрофічну проблему", — прокоментував ситуацію Лапойнт.

За розрахунками вчених, зараз водорості плавно переміщаються на захід і досягнуть Карибського моря влітку. Через це туристичний сезон у цьому регіоні може виявитися зірваним.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що ЗС РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС. Через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє в ставок-охолоджувач, де є два види тепловодних риб, які виконували санітарну функцію.

А в жовтні 2021 року ми інформували читачів про те, що нафтопровід, пов'язаний із Віктором Медведчуком, міг спровокувати екокатастрофу на Закарпатті. За даними силовиків із СБУ, в ґрунт закопували небезпечні відходи з цистерн, а державі завдали збитків у розмірі понад 34 млн гривень.