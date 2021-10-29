Нафтопровід, пов'язаний із Медвечуком, міг спровокувати екокатастрофу на Закарпатті (фото)

За даними силовиків з СБУ, у ґрунт закопували небезпечні відходи із цистерн, а державі завдали збитків у розмірі понад 34 млн гривень.

Служба безпеки України звинуватила керівництво ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", яке спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, у масштабному забрудненні та псуванні земель у Закарпатській області. Про це повідомляє пресцентр силовиків.

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За даними правоохоронців, дії керівництва підприємства завдали державі збитків на понад 34 млн гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що наприкінці 2018 року компанія "ПрикарпатЗахідтранс" самовільно почала розбирати резервну гілку нафтопроводу "Самара — Західний напрямок" — демонтовано цистерни та майже 33 кілометри трубопроводу без необхідної документації.

Як стверджують в СБУ, співробітники підприємства для отримання надприбутку закопували у ґрунт небезпечні відходи з цистерн, що могло спровокувати екологічну катастрофу в регіоні.

Дії керівництва компанії "ПрикарпатЗахідтранс", за даними спецслужби, призвели до забруднення 20 тисяч квадратних метрів земель, а інженерно-екологічна експертиза підтвердила завдання збитків державі у розмірі понад 34 млн гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, в межах якого колишньому головному інженеру "ПрикарпатЗахідтранс" вручили підозру у скоєнні правопорушення.

[ + – ] Експертиза на нафтопроводі "Самара-Західний напрямок" [ + – ] Експертиза на нафтопроводі "Самара-Західний напрямок" [ + – ] Експертиза на нафтопроводі "Самара-Західний напрямок" Фото: СБУ [ + – ] Експертиза на нафтопроводі "Самара-Західний напрямок" [ + – ] Експертиза на нафтопроводі "Самара-Західний напрямок"

Нафтопровід "Самара-Західний напрямок" — зв'язок із Віктором Медведчуком

У лютому 2021 року РНБО розпорядилася відібрати нафтопровід у компанії, яку пов'язують з оточенням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Секретар Ради Олексій Данілов на брифінгу повідомляв, що 1 433 кілометри нафтопроводу проходять територією України і протягом тривалого часу об'єктом неправомірно користувалися громадяни України.

НАБУ, зі свого боку, взялося розслідувати передавання нафтопроводу фірмі, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. У межах кримінального провадження вручили підозру ексзаступнику директора ДП "УкрДІАП", якого звинувачували у сприянні заволодіння нафтопроводом "Самара-Західний напрямок".

Антикорупційний суд після санкцій РНБО наклав арешт на частину магістрального нафтопроводу "Самара-Західний напрямок".

За даними видання "Наші гроші", у 2015 році російський оператор "Транснафта" продав фірму "ПрикарпатЗахідтранс", яка контролює частину нафтопроводу. Журналісти стверджували, що об'єкт належить швейцарській компанії Industry Trading Company SA, власник якої Анатолій Шефер — його пов'язують з оточенням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" трубопровід у власність України не передала.

Політсила ОПЗЖ спростовувала інформацію про те, що нафтопровід "Самара — Західний напрямок" знаходиться під контролем народного депутата Віктора Медведчука.