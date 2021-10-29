Нефтепровод, связанный с Медвечуком, мог спровоцировать экокатастрофу в Закарпатье (фото)

По данным силовиков из СБУ, в грунт закапывали опасные отходы из цистерн, а государству нанесли ущерб в размере свыше 34 млн гривен.

Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое специализируется на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области. Об этом информирует пресс-центр силовиков.

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По данным правоохранителей, действия руководства предприятия принесли государству ущерб более чем на 34 млн гривен.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в конце 2018 года компания "ПрикарпатЗападтранс" самовольно начала разбирать резервную ветвь нефтепровода "Самара – Западное направление" — демонтировано цистерны и почти 33 километра трубопровода без необходимой документации.

Как утверждают в СБУ, сотрудники предприятия для получения сверхприбыли закапывали в грунт опасные отходы из цистерн, что могло спровоцировать экологическую катастрофу в регионе.

Действия руководства компании "ПрикарпатЗападтранс", по данным спецслужбы, привели к загрязнению 20 тысяч квадратных метров земель, а инженерно-экологическая экспертиза подтвердила нанесение ущерба государству в размере свыше 34 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого бывшему главному инженеру "ПрикарпатЗападтранс" вручили подозрение в совершении правонарушения.

[ + – ] Экспертиза на нефтепроводе "Самара-Западное направление" [ + – ] Экспертиза на нефтепроводе "Самара-Западное направление" [ + – ] Экспертиза на нефтепроводе "Самара-Западное направление" Фото: СБУ [ + – ] Экспертиза на нефтепроводе "Самара-Западное направление" [ + – ] Экспертиза на нефтепроводе "Самара-Западное направление"

Нефтепровод "Самара-Западное направление" — связь с Виктором Медведчуком

В феврале 2021 года СНБО распорядился отобрать нефтепровод у компании, которую связывают с окружением нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Секретарь Совета Алексей Данилов на брифинге сообщал, что 1433 километра нефтепровода проходят по территории Украины, и в течение долгого времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины.

НАБУ, в свою очередь, взялось расследовать передачу нефтепровода фирме, которую связывают с Виктором Медведчуком. В рамках уголовного производства экс-заместителю директора ГП "УкрГИАП" вручили подозрение, которого обвиняли в содействии в завладении нефтепроводом "Самара-Западное направление".

Антикоррупционный суд после санкций СНБО наложил арест на часть магистрального нефтепровода "Самара-Западное направление".

По данным издания "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал фирму "ПрикарпатЗападтранс", которая контролирует часть нефтепровода. Журналисты утверждали, что объект принадлежит швейцарской компании Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

Политсила ОПЗЖ опровергала информацию о том, что нефтопровод "Самара — Западное направление" находится под контролем народного депутата Виктора Медведчука.