Антикоррупционный суд арестовал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Решение начинает действовать немедленно, но у владельцев есть 5 дней для его обжалования.

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепровода, на который ввели санкции в СНБО. Об этом передает журналист Фокуса.

Суд накладывает арест на имущество, что означает запрет на право ею распоряжаться, пользоваться объектами недвижимого имущества, а также отчуждать его.

Имущество, на который накладывается арест, находится в Житомирской области в селе Майстрова Воля, среди них: линейно-диспетчерская станция "Новоград — Волынский", 6 километров нефтепровода и ряд зданий, обеспечивающие функциональность "трубы" Медведчука. Среди них два склада и производственное здание.

Все объекты, которые попали под решение суда, передаются в НАПК по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений.

В настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

Сообщается, что арест начинает действовать немедленно, но у владельцев есть 5 дней для обжалования решения суда.

Напомним, НАБУ начало расследование факт передачи нефтепровода под контроль фирмы, якобы связанной с Медведчуком.

По информации издания "Наші гроші", в 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с окружением народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В ОПЗЖ отрицают причастность Виктора Медведчука к нефтепроводу "Самара-Западное направление".