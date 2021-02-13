"Циничная ложь" - ОПЗЖ ответила на заявления о контроле Медведчуком нефтопровода "Самара - Западное направление"

В ОПЗЖ напомнили о решении Верховного суда.

"Оппозиционная платформа-За жизнь" отреагировала на заявления о том, что нефтопровод "Самара — Западное направление" находится под контролем Виктора Медведчука. "Заявляем, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа. Подобные беспочвенные обвинения уже звучали в прошлом, однако Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении лжи, которая в провокационных целях неоднократно озвучивалась так называемыми политиками и подконтрольными им СМИ", — говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте.

В ОПЗЖ напомнили, что Верховный Суд Украины 1 июля 2020 года принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку, закрыв производство по кассационной жалобе ООО «Телеканал «Прямой» на решение Печерского районного суда г. Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда г. Киева от 21 сентября 2018 года по делу № 757/72583/17 по иску Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

"Суд признал лживыми заявления, прозвучавшие в эфире программы «Закрытая зона», в том числе и фразу: «И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ», — заявили в партии.