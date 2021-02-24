Антикорупційний суд заарештував частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" (документ)

Рішення починає діяти негайно, але у власників є 5 днів для його оскарження.

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопроводу, на який ввели санкції в РНБО. Про це передає журналіст Фокусу.

Суд накладає арешт на майно, що означає заборону на право ним розпоряджатися, користуватися об'єктами нерухомого майна, а також відчужувати його.

Майно, на яке накладається арешт, у Житомирській області в селі Майстрова Воля, серед нього: лінійно-диспетчерська станція "Новоград — Волинський", 6 кілометрів нафтопроводу і ряд будівель, що забезпечують функціональність "труби" Медведчука. Серед них два склади і виробнича будівля.

Усі об'єкти, які потрапили під рішення суду, передаються в НАПКА з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Наразі Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи щодо передачі всього об'єкта нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.

Повідомляється, що арешт починає діяти негайно, але у власників є 5 днів для оскарження рішення суду.

Нагадаємо: НАБУ почало розслідування факту передачі нафтопроводу під контроль фірми, нібито пов'язаної з Медведчуком.

За інформацією видання "Наші гроші", у 2015 році російський оператор нафтопродуктів "Транснафта" заявив про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі власником української фірми вказана швейцарська фірма Industry Trading Company SA німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням народного депутата від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

В ОПЗЖ заперечують причетність Віктора Медведчука до нафтопроводу "Самара-Західний напрямок".