Бурая биомасса захватывает Атлантический океан: ее вес уже составляет 37,5 млн тонн (видео)

Почти каждый год в Атлантическом океане образуется чудовищных размеров пятно, которое простирается от побережья Западной Африки до Мексиканского залива. Речь идет о Большом атлантическом саргассовом поясе, который состоит из свободно плавающих бурых водорослей.

По словам ученых, в этом году биомасса этого пояса достигла рекордной отметки в 37,5 млн тонн.

Исследователи из Института океанографии Харбор-Бранч при Флоридском Атлантическом университете попытались разобраться, почему это пятно растет такими тревожными темпами последние 40 лет, пишет Gizmodo.

«Невиданное распространение саргассовых водорослей является не просто экологической аномалией, это оказывает реальное влияние на прибрежные сообщества. Массивное цветение может засорить пляжи, негативно сказаться на рыболовстве и туризме, а также представлять угрозу для здоровья», - говорит ведущий автор исследования и океанолог из Института океанографии Харбор-Бранч Брайан Лапуант.

Раньше ученые считали, что саргассум преимущественно обитает в водах Саргассового моря – это район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане. Но этот организм оказался умелым путешественником. Он смог переместиться из прибрежных районов, таких как западная часть Мексиканского залива, в открытый океан. Организм использовал Кольцевое течение, которое является самым быстрым течением в Атлантике и Гольфстрим.

Еще в 2004-2005 году спутниковые снимки показали большие скопления саргассовых водорослей в западной части мексиканского залива, куда попадают питательные вещества из таких рек, как Миссисипи и Атчафалайя.

«Питательные вещества в воде способствовали выбросу биомассы на побережье Мексиканского залива. Это привело к дорогостоящей очистке пляжей и даже аварийному закрытию электростанции во Флориде в 1991 году», - говорит Лапуант.

Главными питательными веществами для этих водорослей являются фосфор и азот. Согласно наблюдениям, с 1980-х по 2020-е годы содержание азота в морских водорослях увеличилось больше чем на 50%, а фосфора – снизилось.

«Такие изменения говорят о переходе от естественных океанических источников питания, таких как апвеллинг и вертикальное перемешивание, к наземным источникам. Во втором случае это могут быть сельскохозяйственные стоки, сброс грунтовых вод и атмосферные осадки», - отмечает ученый.

Иными словами, новый источник питания водорослей неразрывно связан с деятельностью человека.

Уровень углерода в саргассуме постоянно растет, показывая, как новые источники питательных веществ меняют его состав и влияют на жизнь океанических растений.

Эксперты предполагают, что больше остальных Великий саргассовый пояс подпитывают реки Амазонки. Было замечено, что наводнения и засухи в бассейне Амазонки напрямую влияют на изменения биомассы саргассума.

Но исследователи также говорят, что эти водоросли могут процветать и в бедных питательными веществами водах. В таком случае водоросли берут необходимые им вещества из экскрементов птиц, морских животных.

