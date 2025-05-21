Рекордный "смертельный пояс" окутал побережье смрадом: на берег выбросило 131 млн тонн гнилья

Исследователи предупредили о появлении «смертельного пояса водорослей» на побережье Флориды — ожидается, что в этом году объем саргассума, выброшенного на берег, достигнет рекордной массы в 31 миллионов тонн.

Related video

Об этом пишет Popular Science.

Саргассум — род крупных бурых водорослей, плавающих в океане островными массами и прикрепляющихся к морскому дну таким образом, как это делают ламинарии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), бурые водоросли в изобилии встречаются в мировых океанах. У них много листовых отростков, ветвей и характерные ягодообразные структуры, которые на самом деле являются газонаполненными структурами, называемыми пневматоцистами. В основном они заполнены кислородом, что добавляет плавучести структуры растения и позволяет ему плавать на поверхности воды.

Исследователи также отмечают, что саргассум обеспечивает пищей и плавающей средой обитания для нескольких морских видов, в том числе различных рыб, морских черепах и птиц, крабов и креветок.

Опасен ли саргассум для человека?

Когда саргассум выбрасывает на берег, он начинает гнить — гниение запускает производство сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами. Сами по себе эти запахи не вредны для человека, если вдыхать их в хорошо проветриваемых местах, например, на пляже. Однако они могут накапливаться в достаточном количестве, чтобы причинить вред организму, если вдыхать их в закрытом помещении.

По данным Департамента здравоохранения Флориды, сероводород может раздражать глаза, нос и горло. Для людей с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, сероводород может быть значительно опаснее — вызывает проблемы с дыханием.

Еще одной угрозой может стать контакт с медузами и другими жалящими организмами, застрявшими в кучах гниющих водорослей — такие укусы могут вызвать сыпь на коже.

Рекордное цветение на Земле

Во Флориде и на Карибах сезон саргассума длится с апреля по август, а июнь и июль являются пиковыми месяцами для появления вдоль береговой линии. Однако капли были замечены вдоль береговой линии с марта этого года.

По данным профессора Брайана ЛаПуэнта из Института океанографии Харбор-Бранч Флоридского Атлантического университета, цветение уже побило собственный рекорд размера, установленный в 2022 году, на 40% и продолжает расти. Ежегодное цветение теперь простирается более чем на 8850 км океана между Африкой и Карибским морем и весит около 31 миллиона тонн.

Ученые опасаются, что по мере потепления планеты саргассум все чаще превращается из очень полезного ресурса Северной Атлантики во вредоносное цветение водорослей, когда оно выходит на берег в чрезмерной биомассе. По сути, с 2011 года ученые наблюдают чрезмерное затопление по всему Карибскому региону, Персидскому заливу, а также региону Южной Флориды.

Экспериментальная карта слежения NOAA за период с 6 по 12 мая, показывающая, где саргассум, скорее всего, будет выброшен на берег во Флориде Фото: NOAA

Чем вызвано рекордное цветение водорослей?

Исследователи считают, что основной причиной столь массового цветения в этом году является повышение температуры океана из-за изменения климата. В последние годы в Атлантике и водах вокруг Флориды наблюдались рекордно высокие температуры, что создало идеальные условия для процветания водорослей. Избыток азота в воде от сжигания ископаемого топлива или пыли из Сахары, как полагают, является одной из причин этого сверхмощного цветения.

Ранее Фокус писал о том, что на Флориду движется "одеяло гнили" весом в 20 млн тонн и размером в 8 000 км.