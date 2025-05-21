Рекордний "смертельний пояс" огорнув узбережжя смородом: на берег викинуло 131 млн тонн гнилі

Дослідники попередили про появу "смертельного пояса водоростей" на узбережжі Флориди — очікується, що цього року обсяг саргасума, викинутого на берег, досягне рекордної маси в 31 мільйон тонн.

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Про це пише Popular Science.

Саргасум — рід великих бурих водоростей, що плавають в океані острівними масами й прикріплюються до морського дна таким чином, як це роблять ламінарії.

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За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), бурі водорості удосталь трапляються у світових океанах. У них багато листових відростків, гілок і характерні ягодо подібні структури, які насправді є газонаповненими структурами, званими пневматоцистами. Здебільшого вони заповнені киснем, що додає плавучості структурі рослини та дає їй змогу плавати на поверхні води.

Дослідники також зазначають, що саргасум забезпечує їжею і середовищем для існування для кількох морських видів, зокрема різних риб, морських черепах і птахів, крабів і креветок.

Чи небезпечний саргасум для людини?

Коли саргасум викидає на берег, він починає гнити — гниття запускає виробництво сірководню, який пахне тухлими яйцями. Самі по собі ці запахи не шкідливі для людини, якщо вдихати їх у добре провітрюваних місцях, наприклад, на пляжі. Однак вони можуть накопичуватися в достатній кількості, щоб завдати шкоди організму, якщо вдихати їх у закритому приміщенні.

За даними Департаменту охорони здоров'я Флориди, сірководень може подразнювати очі, ніс і горло. Для людей з астмою та іншими захворюваннями дихальних шляхів, сірководень може бути значно небезпечнішим — спричиняє проблеми з диханням.

Ще однією загрозою може стати контакт із медузами та іншими жалючими організмами, що застрягли в купах водоростей, що гниють — такі укуси можуть викликати висип на шкірі.

Рекордне цвітіння на Землі

У Флориді та на Карибах сезон саргасума триває з квітня по серпень, а червень і липень є піковими місяцями для появи вздовж берегової лінії. Однак краплі були помічені вздовж берегової лінії з березня цього року.

За даними професора Браяна ЛаПуента з Інституту океанографії Харбор-Бранч Флоридського Атлантичного університету, цвітіння вже побило власний рекорд розміру, встановлений 2022 року, на 40% і продовжує зростати. Щорічне цвітіння тепер простягається більш ніж на 8850 км океану між Африкою і Карибським морем і важить близько 31 мільйона тонн.

Вчені побоюються, що в міру потепління планети саргасум все частіше перетворюється з дуже корисного ресурсу Північної Атлантики на шкідливе цвітіння водоростей, коли воно виходить на берег у надмірній біомасі. По суті, з 2011 року вчені спостерігають надмірне затоплення по всьому Карибському регіону, Перській затоці, а також регіону Південної Флориди.

Експериментальна карта стеження NOAA за період з 6 по 12 травня, що показує, де саргасум, найімовірніше, буде викинутий на берег у Флориді Фото: NOAA

Чим викликане рекордне цвітіння водоростей?

Дослідники вважають, що основною причиною такого масового цвітіння цього року є підвищення температури океану через зміну клімату. Останніми роками в Атлантиці та водах навколо Флориди спостерігалися рекордно високі температури, що створило ідеальні умови для процвітання водоростей. Надлишок азоту у воді від спалювання викопного палива або пилу із Сахари, як вважають, є однією з причин цього надпотужного цвітіння.

Раніше Фокус писав про те, що на Флориду рухається "ковдра гнилі" вагою у 20 млн тонн і розміром у 8 000 км.