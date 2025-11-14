Щось, що прибуло з моря, захоплює Атлантичний океан: ми нарешті знаємо, чому

В останні десятиліття вчені спостерігають, як Атлантичний океан буквально потопає у водоростях. Дослідникам нарешті вдалося розгадати загадку, чому це відбувається.

До середини літа поточного року близько 38 мільйонів тонн саргасових водоростей було винесено до берегів Карибських островів, Мексиканської затоки й північної частини Південної Америки, встановивши новий рекорд. В останні десятиліття в літні місяці ці бурі водорості часто скупчуються вздовж узбережжя, де вони розкладаються, виділяючи сильний запах, пише SciTechDaily.

Накопичення водоростей не тільки шкодить туристичному бізнесу, але також і загрожує здоров'ю прибережних екосистем. Водночас у відкритих водах саргасові водорості слугують важливим джерелом їжі, а також середовищем існування для багатьох морських видів.

Бурі водорості, як відомо, родом із Саргасового моря, розташованого на схід від Флориди. З 2011 року вчені неодноразово фіксували формування Великого атлантичного саргасового поясу — великого масиву морських водоростей, що дрейфує від екватора до Карибського моря під впливом східних вітрів, що переважають.

Донедавна джерела фосфору й азоту, що сприяють швидкому росту водоростей, були недостатньо досліджені. Тому вчені вважали, що причиною активного зростання саргасових водоростей в Атлантичному океані є стік поживних речовин із сільськогосподарських угідь або вирубування тропічних лісів, але самі лише ці фактори, на жаль, здатні пояснити різке зростання біомаси водоростей в останні роки.

У новому дослідженні команда з Інституту хімії Товариства Макса Планка виявила основний механізм великого цвітіння, а також кліматичні умови, що сприяють йому. Відкриття також дало змогу вченим розробити прогностичну систему для прогнозування майбутніх випадків викиду саргасума на берег.

У своїй роботі вчені описали, як сильний вітровий апвелінг поблизу екватора підіймає багаті фосфором глибинні води на поверхню, переносячи їх на північ, до Карибського моря. Унаслідок цього підвищується доступність фосфору, що сприяє зростанню ціанобактерій, які мешкають на поверхні саргасума.

Ціанобактерії, як відомо, здатні вловлювати атмосферний азот і перетворювати його у форму, доступну для водоростей — процес відомий як азотфіксація. Ціанобактерії вступають із водоростями в симбіотичні стосунки, забезпечуючи додаткове джерело азоту, яке стимулює їхнє зростання. Тепер учені вважають, що це партнерство дає саргасум перевагу над іншими водоростями в екваторіальній частині Атлантичного океану і пояснює нещодавнє зростання біомаси.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття надалі може бути використане для поліпшення прогнозів майбутнього цвітіння саргасумі.

