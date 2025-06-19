Под Атлантическим океаном найдена гигантская волна: миллионы лет назад она изменила климат Земли

Исследователи обнаружили огромные зарытые под Атлантикой грязевые волны, свидетельствующие о том, что Мировой океан на самом деле начал формироваться раньше, чем считалось ранее, и способствовал древнему изменению климата.

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Новое исследование было проведено командой из Университета Хериот-Уотта и результаты показали наличие гигантских грязевых волн, скрытых примерно в 400 километрах от побережья Гвинеи-Бисау в Западной Африке под Атлантическим океаном, пишет SciTechDaily.

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Грязевые волны под Атлантикой

Ученые пришли к выводу, что эти огромные осадочные волны, состоящие из грязи и песка, были обнаружены почти на один километр ниже дна океана. Огромные волны образовались в регионе, который ранее назывался Экваториальными Атлантическими воротами — важнейший морской путь, открывшийся, когда Южная Америка и Африка начали расходиться, формируя Атлантический океан.

Открытие было сделано геологами доктором Деборой Дуарте и доктором Уисдеаном Николсоном из Школы энергетики, геонауки, инфраструктуры и общества Университета Хериот-Уотта. Результаты исследования предполагают, что Атлантический океан образовался на миллионы лет раньше, чем считалось ранее. Более того, это событие, вероятно, также ознаменовало собой период изменения климата.

Водопад под поверхностью океана

В ходе исследования ученые использовали сейсмические данные и керны из скважин, пробуренных в рамках проекта глубоководного бурения в 1975 году. Команда обнаружила пять слоев осадочных пород, которые использовались для реконструкции тектонических процессов, разрушивших древний суперконтинент Гондвана, в период, когда на Земле доминировали динозавры.

По словам соавтора исследования, доктора Уисдина Николсона, один слой был особенно поразительным — он включал обширные поля осадочных волн и "контуритных дрейфов" — грязевых холмов, образованных под сильными донными течениями. Эти грязевые холмы образовались из-за плотной соленой воды, низвергающейся из недавно образованного шлюза — по сути, это сравнимо с гигантским водопадом, образовавшимся под поверхностью океана.

Ученые считают, что это произошло из-за сильного контраста плотности между относительно пресными водами открытых вод Центральной Атлантики на севере и чрезвычайно солеными водами на юге. Незадолго до этого времени в Южной Атлантике образовались огромные соляные отложения. Когда шлюз открылся, пресная вода хлынула в эти узкие бассейны, а более плотная, более соленая вода вытекла на север, образовав эти гигантские волны

Океан образовался раньше, чем считалось

Результаты работы ученых также установили новую дату открытия Экваториальных Атлантических ворот и его влияние на регулирование климата в то время.

По словам соавтора исследования, доктора Деборы Дуарте, ранее ученые считали, что "ворота" открылись между 113 и 83 миллионами лет назад. Однако новые данные указывают на то, что открытие на самом деле началось ранее — примерно 117 миллионов лет назад. Это был действительно важный период в истории Земли, когда климат претерпел некоторые серьезные изменения.

До 117 миллионов лет назад Земля некоторое время охлаждалась, и огромное количество углерода хранилось в появляющихся бассейнах, вероятно, озерах Экваториальной Атлантики. Но затем климат значительно потеплел с 117 до 110 миллионов лет назад. Ученые считают, что это, вероятно, произошло из-за первого соединения через эти ворота и затопления этих появляющихся бассейнов морской воды. По мере того как шлюз постепенно открывался, это изначально снижало эффективность захоронения углерода, что могло бы иметь важный эффект потепления.

Ранее Фокус писал о том, что когда под водой образовались ворота, давшие жизнь Атлантическому океану.