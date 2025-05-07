Непостоянный элемент Земли: когда под водой образовались ворота, давшие жизнь Атлантическому океану

Атлантический океан не присутствовал на Земле с самого момента ее образования, а образовался в результате драматического распада суперконтинента Пангея, разделившего планету на дрейфующие массивы суши. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что это произошло значительно раньше, чем считалось ранее.

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Об этом пишет IFLScience.

Распад суперконтинента Пангея привел к образованию континентов, которые мы знаем сегодня и теперь отпечаток гигантских подводных грязевых волн, обнаруженный около Западной Африки, дает науке ключевое представление о том, как разворачивалось это событие, навсегда изменившее внешний облик планеты.

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Огромные подводные волны

В новом исследовании ученые из Университета Хериот-Уотта в Эдинбурге обнаружили огромные подводные седиментационные волны, состоящие из грязи и песка, примерно в 400 километрах от побережья Гвинеи-Бисау. Для этого команда использовала сейсмические данные и керны бурения, собранные в 1970-х годах.

Известно, что волнистые отложения, расположенные на 1 километр ниже нынешнего морского дна, образовались во время Экваториальных атлантических ворот — морского пути, появившегося, когда Южная Америка и Африка разделились, положив начало современному Атлантическому океану. Теперь мы наконец-то знаем, насколько мощным было это событие.

Эта схема дает представление о том, как образовались Экваториальные Атлантические ворота между Африкой и Южной Америкой Фото: Heriot-Watt University

Как появился Атлантический океан

По словам автора исследования и геолога, доктора Уисдин Николсон, один слой отложений казался особенно поразительным: он включал обширные поля осадочных волн и грязевых холмов, образующихся под сильными донными течениями. Результаты исследования указывают на то, что целое поле волн длиной в один километр и высотой в несколько сотен метров образовалось в одном конкретном месте к западу от Гвинейского плато — последней "точке щипка" разделяющих континентов Южной Америки и Африки".

Исследователи отмечают, что волны образовались из-за плотной соленой воды, низвергающейся из недавно образованных ворот. По сути, можно представить себе гигантский водопад, образовавшийся под поверхностью океана — он образовался потому, что ода на севере была намного преснее, а вода на юге была очень соленой. До того, как произошло событие, в Южной Атлантике накопилось много соли. Когда шлюз открылся, пресная вода хлынула внутрь, а более тяжелая, соленая вода вытолкнулась на север. Это движение создало огромные подводные волны, похожие на движущийся глубоководный водопад.

Карта Экваториальной Атлантики, показывающая исследуемую область вблизи западного побережья Африки Фото: Heriot-Watt University

Когда появился Атлантический океан

Новое исследование помогает определить, когда начал формироваться Атлантический океан. Большинство предыдущих исследований предполагали, что Экваториальный Атлантический шлюз открылся между 113 и 83 миллионами лет назад, однако результаты нового исследования показывают, что открытие шлюза произошло около 117 миллионов лет назад. Однако ученые признают, что сам шлюз стал шире и глубже на втором этапе, который начался около 113 миллионов лет назад, что позволило более непрерывно обмениваться водой.

По словам авторов исследования, их работа имеет значение для будущего, поскольку показывает сложные взаимодействия между океанами, углеродными циклами и регулированием климата. Эти знания определенно важны для нашего понимания того, как Земля может реагировать на рост парниковых газов и антропогенное давление.

Ранее Фокус писал о том, что за последние 50 лет в Атлантическом океане появилось в разы больше соли: что происходит.