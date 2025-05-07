Непостійний елемент Землі: коли під водою утворилися ворота, що дали життя Атлантичному океану

Атлантичний океан не був присутній на Землі від самого моменту її утворення, а утворився внаслідок драматичного розпаду суперконтиненту Пангея, який розділив планету на масиви суші, що дрейфують. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що це сталося значно раніше, ніж вважалося раніше.

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Про це пише IFLScience.

Розпад суперконтиненту Пангея призвів до утворення континентів, які ми знаємо сьогодні, і тепер відбиток гігантських підводних грязьових хвиль, виявлений біля Західної Африки, дає науці ключове уявлення про те, як розгорталася ця подія, що назавжди змінила зовнішній вигляд планети.

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Величезні підводні хвилі

У новому дослідженні вчені з Університету Геріот-Вотта в Единбурзі виявили величезні підводні седиментаційні хвилі, які складаються з бруду і піску, приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Гвінеї-Бісау. Для цього команда використовувала сейсмічні дані й керни буріння, зібрані в 1970-х роках.

Відомо, що хвилясті відкладення, розташовані на 1 кілометр нижче за теперішнє морське дно, утворилися під час Екваторіальних атлантичних воріт — морського шляху, що з'явився, коли Південна Америка та Африка розділилися, поклавши початок сучасному Атлантичному океану. Тепер ми нарешті знаємо, наскільки потужною була ця подія.

Ця схема дає уявлення про те, як утворилися Екваторіальні Атлантичні ворота між Африкою і Південною Америкою Фото: Heriot-Watt University

Як з'явився Атлантичний океан

За словами автора дослідження і геолога, доктора Уісдін Ніколсон, один шар відкладень здавався особливо дивовижним: він включав великі поля осадових хвиль і грязьових пагорбів, які утворюються під сильними донними течіями. Результати дослідження вказують на те, що ціле поле хвиль завдовжки в один кілометр і заввишки в кілька сотень метрів утворилося в одному конкретному місці на захід від Гвінейського плато — останній "точці щипка", що розділяють континенти Південної Америки та Африки".

Дослідники зазначають, що хвилі утворилися через щільну солону воду, що падає з недавно утворених воріт. По суті, можна уявити собі гігантський водоспад, що утворився під поверхнею океану — він утворився через те, що вода на півночі була набагато пріснішою, а вода на півдні була дуже солоною. До того, як сталася подія, у Південній Атлантиці накопичилося багато солі. Коли шлюз відкрився, прісна вода хлинула всередину, а важча, солона вода виштовхнулася на північ. Цей рух створив величезні підводні хвилі, схожі на рухомий глибоководний водоспад, що рухається.

Карта Екваторіальної Атлантики, що показує досліджувану область поблизу західного узбережжя Африки Фото: Heriot-Watt University

Коли з'явився Атлантичний океан

Нове дослідження допомагає визначити, коли почав формуватися Атлантичний океан. Більшість попередніх досліджень припускали, що Екваторіальний Атлантичний шлюз відкрився між 113 і 83 мільйонами років тому, проте результати нового дослідження показують, що відкриття шлюзу відбулося близько 117 мільйонів років тому. Однак учені визнають, що сам шлюз став ширшим і глибшим на другому етапі, який почався близько 113 мільйонів років тому, що дало змогу більш безперервно обмінюватися водою.

За словами авторів дослідження, їхня робота має значення для майбутнього, оскільки показує складні взаємодії між океанами, вуглецевими циклами та регулюванням клімату. Ці знання безумовно важливі для нашого розуміння того, як Земля може реагувати на зростання парникових газів і антропогенний тиск.

Раніше Фокус писав про те, що за останні 50 років в Атлантичному океані з'явилося в рази більше солі: що відбувається.