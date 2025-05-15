1 км в длину и несколько сотен метров в высоту: гигантские волны грязи найдены в океане (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили гигантские «грязные волны», зарытые глубоко под дном океана, показывают драматическое формирование Атлантики, когда Африка и Южная Америка окончательно разделились.

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Об этом пишет Live Science.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение зарытых "грязевых волн" у побережья Западной Африки показывает, что Атлантический океан, вероятно, родился минимум на 4 миллиона лет раньше, чем считалось ранее.

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Гигантские волны из грязи

Длина каждой из этих волн достигала около 1 километра, а высота достигала нескольких сотен метров. Ученые считают, что они были образованы смешивание чрезвычайно соленой воды из южного полушария с менее соленой водой из северного полушария, когда Южная Америка и Африка разделились, образовав Атлантику.

Ранее считалось, что Атлантика закончила открываться между 113 миллионами или 72 миллионами лет назад. Однако теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле это произошло минимум на 4 миллиона лет позже, чем считалось ранее — около 117 миллионов лет тому назад.

Авторы исследования отмечают, что гигантские волны были обнаружены в осадочных кернах, пробуренных на глубине около 1 километра ниже морского дна примерно в 400 километрах к западу от Гвинеи-Бисау в 1975 году в рамках проекта глубоководного бурения. Тогда проект бурения в океане впервые подтвердил, что поверхность Земли разбита на плоты постоянно движущихся тектонических плит.

Исследователи обнаружили, что грязевые волны были погребены под осадочными породами более 117 миллионов лет назад Фото: Heriot-Watt University

Последний рубеж, когда Африка и Южная Америка разделились

При дальнейшем изучении керном, добытых в 1975 году, геологи Университета Хериот-Уотта Дебора Дуарте и Уисдин Николсон обнаружили доказательства огромных грязевых волн в этом регионе, который был последним местом, разделившимся, когда Африка и Южная Америка окончательно отдалились друг от друга.

До того как Атлантика окончательно разделила Южную Америку и Африку, окончательное соединение между двумя континентами представляло собой ряд глубоких бассейнов, которые, вероятно, были озерами.

Отметим, что в то время Южная Атлантика была богата солевыми отложениями, которые делали ее воду очень соленой, в то время как Северная Атлантика была менее соленой. Эта разница в солености вызывала огромные течения, когда смешивались северные и южные атлантические воды. Течения, в свою очередь, создавали огромные грязевые волны вдоль морского дна. За многие века огромное количество осадка похоронило волны, фактически заперев их под поверхностью.

Грязевые волны образовались, когда вода с севера и юга, имеющая очень разную соленость, смешалась после окончательного разделения Южной Америки и Африки Фото: Heriot-Watt University

Климат Земли существенно потеплел

Существование этих волн 117 миллионов лет назад также предполагает, что открытие Атлантики привело к потеплению климата Земли.

Бассейны, которые были затоплены при последнем рифтовании Южной Америки и Африки, были богаты углеродом, а рождение океана, как считают ученые, могло сделать секвестрацию углерода менее эффективной.

По словам исследователей, эта сниженная эффективность привела к периоду потепления между 117 и 110 миллионами лет назад. После этого океанические течения, циркулирующие по всей Атлантике, стабилизировались, что привело к периоду похолодания. В результате авторы исследования считают, что шлюз, вероятно, действительно сыграл важную роль в глобальном изменении климата.

Реконструкция заключительных стадий разделения Африки и Южной Америки с серией бассейнов между Северной и Южной Атлантикой Фото: Heriot-Watt University

Ранее Фокус писал о том, что из глубин Атлантики "пробилось" новое вещество, оно очень хорошо горит.