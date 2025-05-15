1 км в длину и несколько сотен метров в высоту: гигантские волны грязи найдены в океане (фото)
В новом исследовании ученые обнаружили гигантские «грязные волны», зарытые глубоко под дном океана, показывают драматическое формирование Атлантики, когда Африка и Южная Америка окончательно разделились.
Об этом пишет Live Science.
Авторы исследования отмечают, что обнаружение зарытых "грязевых волн" у побережья Западной Африки показывает, что Атлантический океан, вероятно, родился минимум на 4 миллиона лет раньше, чем считалось ранее.
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Гигантские волны из грязи
Длина каждой из этих волн достигала около 1 километра, а высота достигала нескольких сотен метров. Ученые считают, что они были образованы смешивание чрезвычайно соленой воды из южного полушария с менее соленой водой из северного полушария, когда Южная Америка и Африка разделились, образовав Атлантику.
Ранее считалось, что Атлантика закончила открываться между 113 миллионами или 72 миллионами лет назад. Однако теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле это произошло минимум на 4 миллиона лет позже, чем считалось ранее — около 117 миллионов лет тому назад.
Авторы исследования отмечают, что гигантские волны были обнаружены в осадочных кернах, пробуренных на глубине около 1 километра ниже морского дна примерно в 400 километрах к западу от Гвинеи-Бисау в 1975 году в рамках проекта глубоководного бурения. Тогда проект бурения в океане впервые подтвердил, что поверхность Земли разбита на плоты постоянно движущихся тектонических плит.
Последний рубеж, когда Африка и Южная Америка разделились
При дальнейшем изучении керном, добытых в 1975 году, геологи Университета Хериот-Уотта Дебора Дуарте и Уисдин Николсон обнаружили доказательства огромных грязевых волн в этом регионе, который был последним местом, разделившимся, когда Африка и Южная Америка окончательно отдалились друг от друга.
До того как Атлантика окончательно разделила Южную Америку и Африку, окончательное соединение между двумя континентами представляло собой ряд глубоких бассейнов, которые, вероятно, были озерами.
Отметим, что в то время Южная Атлантика была богата солевыми отложениями, которые делали ее воду очень соленой, в то время как Северная Атлантика была менее соленой. Эта разница в солености вызывала огромные течения, когда смешивались северные и южные атлантические воды. Течения, в свою очередь, создавали огромные грязевые волны вдоль морского дна. За многие века огромное количество осадка похоронило волны, фактически заперев их под поверхностью.
Климат Земли существенно потеплел
Существование этих волн 117 миллионов лет назад также предполагает, что открытие Атлантики привело к потеплению климата Земли.
Бассейны, которые были затоплены при последнем рифтовании Южной Америки и Африки, были богаты углеродом, а рождение океана, как считают ученые, могло сделать секвестрацию углерода менее эффективной.
По словам исследователей, эта сниженная эффективность привела к периоду потепления между 117 и 110 миллионами лет назад. После этого океанические течения, циркулирующие по всей Атлантике, стабилизировались, что привело к периоду похолодания. В результате авторы исследования считают, что шлюз, вероятно, действительно сыграл важную роль в глобальном изменении климата.
Ранее Фокус писал о том, что из глубин Атлантики "пробилось" новое вещество, оно очень хорошо горит.