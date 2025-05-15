1 км завдовжки і кілька сотень метрів заввишки: гігантські хвилі бруду знайдено в океані (фото)

У новому дослідженні вчені виявили гігантські "брудні хвилі", зариті глибоко під дном океану, що показують драматичне формування Атлантики, коли Африка і Південна Америка остаточно розділилися.

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Про це пише Live Science.

Автори дослідження зазначають, що виявлення заритих "грязьових хвиль" біля узбережжя Західної Африки показує, що Атлантичний океан, імовірно, народився щонайменше на 4 мільйони років раніше, ніж вважалося раніше.

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Гігантські хвилі з бруду

Довжина кожної з цих хвиль сягала близько 1 кілометра, а висота сягала кількох сотень метрів. Вчені вважають, що вони були утворені змішуванням надзвичайно солоної води з південної півкулі з менш солоною водою з північної півкулі, коли Південна Америка та Африка розділилися, утворивши Атлантику.

Раніше вважалося, що Атлантика закінчила відкриватися між 113 мільйонами або 72 мільйонами років тому. Однак тепер учені дійшли висновку, що насправді це сталося щонайменше на 4 мільйони років пізніше, ніж вважали раніше — близько 117 мільйонів років тому.

Автори дослідження зазначають, що гігантські хвилі було виявлено в осадових кернах, пробурених на глибині близько 1 кілометра нижче морського дна приблизно за 400 кілометрів на захід від Гвінеї-Бісау в 1975 році в рамках проєкту глибоководного буріння. Тоді проєкт буріння в океані вперше підтвердив, що поверхня Землі розбита на плоти постійно рухомих тектонічних плит.

Дослідники виявили, що грязьові хвилі були поховані під осадовими породами понад 117 мільйонів років тому Фото: Heriot-Watt University

Останній рубіж, коли Африка і Південна Америка розділилися

Під час подальшого вивчення кернів, видобутих 1975 року, геологи Університету Геріот-Вотта Дебора Дуарте й Уісдін Ніколсон виявили докази величезних грязьових хвиль у цьому регіоні, який був останнім місцем, що розділилося, коли Африка і Південна Америка остаточно віддалилися одна від одної.

До того як Атлантика остаточно розділила Південну Америку й Африку, остаточне з'єднання між двома континентами являло собою низку глибоких басейнів, які, ймовірно, були озерами.

Зазначимо, що на той час Південна Атлантика була багата сольовими відкладеннями, які робили її воду дуже солоною, тоді як Північна Атлантика була менш солоною. Ця різниця в солоності викликала величезні течії, коли змішувалися північні та південні атлантичні води. Течії, своєю чергою, створювали величезні грязьові хвилі вздовж морського дна. За багато століть величезна кількість осаду поховала хвилі, фактично замкнувши їх під поверхнею.

Грязьові хвилі утворилися, коли вода з півночі і півдня, що має дуже різну солоність, змішалася після остаточного поділу Південної Америки та Африки Фото: Heriot-Watt University

Клімат Землі істотно потеплішав

Існування цих хвиль 117 мільйонів років тому також припускає, що відкриття Атлантики призвело до потепління клімату Землі.

Басейни, які були затоплені під час останнього рифтування Південної Америки та Африки, були багаті вуглецем, а народження океану, як вважають вчені, могло зробити секвестрацію вуглецю менш ефективною.

За словами дослідників, ця знижена ефективність призвела до періоду потепління між 117 і 110 мільйонами років тому. Після цього океанічні течії, що циркулюють по всій Атлантиці, стабілізувалися, що призвело до періоду похолодання. У результаті автори дослідження вважають, що шлюз, імовірно, дійсно відіграв важливу роль у глобальній зміні клімату.

Реконструкція заключних стадій поділу Африки та Південної Америки із серією басейнів між Північною та Південною Атлантикою Фото: Heriot-Watt University

Раніше Фокус писав про те, що з глибин Атлантики "пробилася" нова речовина, вона дуже добре горить.