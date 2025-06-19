Під Атлантичним океаном знайдено гігантську хвилю: мільйони років тому вона змінила клімат Землі

Дослідники виявили величезні зариті під Атлантикою грязьові хвилі, які свідчать про те, що Світовий океан насправді почав формуватися раніше, ніж вважали раніше, і сприяв стародавній зміні клімату.

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Нове дослідження було проведене командою з Університету Геріот-Вотта і результати показали наявність гігантських грязьових хвиль, прихованих приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Гвінеї-Бісау в Західній Африці під Атлантичним океаном, пише SciTechDaily.

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Грязьові хвилі під Атлантикою

Вчені дійшли висновку, що ці величезні осадові хвилі, що складаються з бруду і піску, були виявлені майже на один кілометр нижче дна океану. Величезні хвилі утворилися в регіоні, який раніше називався Екваторіальними Атлантичними воротами — найважливіший морський шлях, що відкрився, коли Південна Америка й Африка почали розходитися, формуючи Атлантичний океан.

Відкриття було зроблене геологами доктором Деборою Дуарте і доктором Вісдеаном Ніколсоном зі Школи енергетики, геонауки, інфраструктури та суспільства Університету Геріот-Вотта. Результати дослідження припускають, що Атлантичний океан утворився на мільйони років раніше, ніж вважалося раніше. Ба більше, ця подія, ймовірно, також ознаменувала собою період зміни клімату.

Водоспад під поверхнею океану

Під час дослідження вчені використовували сейсмічні дані та керни зі свердловин, пробурених у рамках проєкту глибоководного буріння в 1975 році. Команда виявила п'ять шарів осадових порід, які використовували для реконструкції тектонічних процесів, що зруйнували стародавній суперконтинент Гондвана, у період, коли на Землі домінували динозаври.

За словами співавтора дослідження, доктора Вісдіна Ніколсона, один шар був особливо дивовижним — він містив великі поля осадових хвиль і "контуритних дрейфів" — грязьових пагорбів, утворених під сильними донними течіями. Ці грязьові пагорби утворилися через щільну солону воду, що падала з нещодавно утвореного шлюзу, — по суті, це можна порівняти з гігантським водоспадом, що утворився під поверхнею океану.

Учені вважають, що це сталося через сильний контраст щільності між відносно прісними водами відкритих вод Центральної Атлантики на півночі та надзвичайно солоними водами на півдні. Незадовго до цього часу в Південній Атлантиці утворилися величезні соляні відкладення. Коли шлюз відкрився, прісна вода ринула в ці вузькі басейни, а щільніша, солоніша вода витекла на північ, утворивши ці гігантські хвилі...

Океан утворився раніше, ніж вважали

Результати роботи вчених також встановили нову дату відкриття Екваторіальних Атлантичних воріт і його вплив на регулювання клімату в той час.

За словами співавтора дослідження, доктора Дебори Дуарте, раніше вчені вважали, що "ворота" відчинилися між 113 і 83 мільйонами років тому. Однак нові дані вказують на те, що відкриття насправді почалося раніше — приблизно 117 мільйонів років тому. Це був дійсно важливий період в історії Землі, коли клімат зазнав деяких серйозних змін.

До 117 мільйонів років тому Земля деякий час охолоджувалася, і величезна кількість вуглецю зберігалася в басейнах, ймовірно, озерах Екваторіальної Атлантики. Але потім клімат значно потеплішав зі 117 до 110 мільйонів років тому. Вчені вважають, що це, ймовірно, сталося через перше з'єднання через ці ворота і затоплення цих басейнів морської води. У міру того як шлюз поступово відкривався, це спочатку знижувало ефективність поховання вуглецю, що могло б мати важливий ефект потепління.

Раніше Фокус писав про те, що коли під водою утворилися ворота, що дали життя Атлантичному океану.