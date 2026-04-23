Тривожне відкриття: клімат у Європі зміниться набагато більше, ніж вважалося раніше

Дослідники щойно виявили, що течії Атлантичного океану можуть ослабнути приблизно вдвічі вже в цьому столітті — це значно змінить європейський клімат.

Результати нового дослідження, проведеного командою з Фінського метеорологічного інституту, показують, що велика система течій Атлантичного океану може ослабнути приблизно вдвічі до кінця цього століття, що набагато більше, ніж прогнозували багато моделей, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця нова, більш точна оцінка підвищує ймовірність нерівномірних регіональних змін клімату в Європі, навіть без повного колапсу океанічної циркуляції. Найбільш тривожним є те, що висновки залишаються чинними навіть за помірних сценаріїв майбутнього потепління, де більш ранні прогнози припускали більш обмежене ослаблення. Такий розрив показує, що наявні прогнози могли систематично недооцінювати, наскільки може сповільнитися система.

Відео дня

Відомо, що в Північній Атлантиці ця циркуляція переносить теплі верхні шари води на північ і повертає холодніші глибинні води на південь щороку. Тепла вода виділяє тепло в атмосферу, потім солоніша, холодніша вода поблизу Гренландії стає досить щільною, щоб опуститися. Коли опускання слабшає, менше тепла досягає північних морів, і навколишня атмосфера змінює шторми, опади та регіональні температури.

Існуючі прогнози і раніше передбачали зниження циркуляції в цьому столітті, проте різкий колапс до 2100 року все ж залишається менш імовірним, але досі обговорюється. У новому дослідженні команда повірила, які моделі найкраще відповідають спостережуваним течіям, температурам поверхні та солоності — кількості солі в морській воді.

Моделі з більш прісною водою Південної Атлантики і більш холодною поверхнею Північної Атлантики, як правило, створювали враження занадто стабільної циркуляції в майбутніх прогнозах. Вчені відкоригували ці спотворення і показали, як невеликі помилки в океанічних даних можуть перерости в значні кліматичні відмінності.

Дані вказують на те, що найсильніша корекція відбулася в Південній Атлантиці, де моделі часто робили поверхневі води занадто прісними. Тепер учені вважають, що занадто мала кількість солі в моделі може створити враження більшої стабільності циркуляції, ніж у реальному часі. Ця прихована упередженість, на думку команди, має важливе значення.

За словами співавтора дослідження, професора Тімо Віхми з Фінського метеорологічного інституту, такі зміни не стануть реальною проблемою для Фінляндії — сильне сповільнення може охолодити фінські зими на кілька градусів, у той час як Норвегія та Ісландія можуть відчути це сильніше. Водночас літо у Фінляндії все одно буде теплим протягом усього століття, оскільки парникові гази утримують додаткове тепло біля поверхні. Загалом науковці зазначають, що нові дані вказують на те, що європейський клімат стане значно холоднішим.

Інші нещодавні моделі показали, що циркуляція продовжує існувати в екстремальних експериментах за сильного впливу, хоча і з набагато меншою інтенсивністю. Ці висновки обмежують паніку, не усуваючи небезпеки. Водночас моделювання найгіршого сценарію привертає увагу, оскільки суспільства часто страхуються від рідкісних подій із серйозними довгостроковими наслідками.

Дослідження опубліковано в журналі Science Advances.