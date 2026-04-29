Одещина без води, Карпати під водою: чому 2026 рік може стати найнебезпечнішим для України

Поки українці дістають теплі куртки наприкінці квітня, кліматологи вже говорять про один із найспекотніших років в історії. Сильний вітер, різке похолодання та зливи — це вже не просто примхи весни, а реальні наслідки зміни клімату. Фокус з'ясував, які регіони України ризикують перетворитися на зону посух, а які стануть територією буревіїв, паводків і штормів.

Весняні буревії, різкі температурні "гойдалки", зливи після майже літнього тепла й раптове похолодання — така погода для України дедалі менше схожа на виняток і дедалі більше нагадує нову кліматичну норму. Сильний вітер, який накрив країну наприкінці квітня, знову змусив говорити не лише про негоду, а й про глибші зміни в атмосфері. Фокус з'ясував, звідки беруться такі шквали, чому вони стають небезпечнішими та до чого українцям варто готуватися вже найближчими роками.

Сильний вітер в Україні: звідки дує

Наближення холодного атмосферного фронту, стрибки атмосферного тиску, холодна погода та сильний вітер — головні інгредієнти, які підготували Україну до входження у період різкої весняної нестабільності, коли погода змінюється буквально щогодини: від сильних дощів та штормового вітру до різкого похолодання та навіть граду.

Як пояснює Марина Цимбалюк, фахівчиня з питань зміни клімату ГО "Екодія", сподіватися на стабілізацію ситуації в найближчий час не варто, про це свідчать і прогнози.

"Останні квітневі дні можуть нам запропонувати лише черговий раунд температурних "гойдалок", — каже Фокусу фахівчиня.

Сильні вітри та зростання їхньої кількості належать до небезпечних та стихійних погодних явищ. Йдеться не лише про повалені дерева чи пошкоджені дахи. Під загрозою опиняються енергетична інфраструктура, будівлі, транспорт, ліси, а також об'єкти культурної спадщини.

Крім того, сильні пориви вітру значно ускладнюють підготовку до стихійних лих і реагування на них, особливо коли йдеться про масштабні погодні катаклізми.

Чим небезпечні сильні шквали

Кліматологи попереджають: ризики підвищення середньої швидкості вітру та збільшення сили поривів зростатимуть у найближчі роки, якщо світ і надалі рухатиметься за сценарієм business as usual — без скорочення викидів парникових газів та без адаптації до вже наявних кліматичних змін.

За словами Цимбалюк, у такому випадку екстремальні погодні явища стане ще складніше передбачити, а їхній руйнівний вплив лише посилиться.

Йдеться не лише про буревії, а й про інші прояви кліматичної нестабільності — посухи, підтоплення, локальні смерчі та хвилі аномальної спеки.

Фактично Україна поступово входить у період, коли погодні аномалії стають регулярними, а не винятковими явищами.

Зміна клімату — це не лише про потепління

Сильні вітри та весняне похолодання добре нагадують про те, що зміна клімату — це не лише про спеку. Хоча саме глобальне потепління підсилює решту кліматичних змін і робить погодні явища більш різкими та менш передбачуваними.

Згідно з оцінкою Ukrainian Climate Office, до кінця століття Україна зіткнеться не лише з підвищенням середньорічної температури, а й зі зростанням кількості екстремальних погодних явищ — від буревіїв і хвиль спеки до підтоплень, паводків і тривалих посух.

Найбільш вразливими до дефіциту вологи залишаються південні області — зокрема Одеська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька. Через підвищення температури, зменшення стабільних опадів і виснаження водних ресурсів саме тут посухи ставатимуть дедалі відчутнішою проблемою. Це напряму впливатиме на аграрний сектор, врожайність і продовольчу безпеку країни.

Водночас захід України — насамперед Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області — дедалі частіше стикаються з ризиками інтенсивних злив, паводків і підтоплень. Особливо вразливими залишаються райони поблизу Карпат, де сильні опади можуть швидко спричиняти локальні надзвичайні ситуації.

Окремо фахівці виділяють хвилі екстремальної спеки, які найбільше торкатимуться сходу та півдня країни. Йдеться не лише про дискомфорт у містах, а й про серйозні ризики для здоров'я, зростання навантаження на енергосистему та підвищення пожежної небезпеки.

Ще один важливий чинник — сильні вітри та шквали. Найбільш відчутними вони можуть бути в районах поблизу Українських Карпат та на морському узбережжі, однак і для центральної України такі явища стають дедалі менш рідкісними. Пориви вітру створюють додаткові ризики для енергетичної інфраструктури, транспорту, лісів і житлового фонду.

Показовим є і поступове зміщення кліматичних зон. Наприклад, клімат Києва вже дедалі більше нагадує той, який раніше був характерний для Одеси чи навіть Херсона. За останні десятиліття середня температура в столиці стабільно зростає, а сезонні межі стають менш чіткими.

Зима також змінюється: снігу загалом стає менше, однак самі снігопади можуть бути коротшими, але значно інтенсивнішими. Це створює додаткове навантаження на транспорт, комунальні служби та міську інфраструктуру.

Крім того, дедалі частіше в Україні фіксуються локальні смерчі, раптові підтоплення та різкі паводки — явища, які ще кілька років тому сприймалися як нетипові. Саме така нестабільність і є одним із головних проявів сучасної кліматичної кризи: не просто тепліше, а різкіше, сильніше й небезпечніше.

2026 рік може стати одним із найтепліших в історії

Попри нинішнє весняне похолодання, 2026 рік має всі шанси увійти до числа найтепліших за всю історію метеоспостережень. Причина — не лише загальне посилення глобального потепління, а й можливе повернення потужного Ель-Ніньйо — кліматичного явища, яке суттєво впливає на температуру планети.

Згідно з новими дослідженнями, вчені прогнозують формування сильного Ель-Ніньйо вже до кінця 2026 року. За попередніми оцінками, температура поверхні води в екваторіальній частині східного Тихого океану може перевищити норму більш ніж на 2 градуси, що відповідає дуже сильному або навіть "супер-Ель-Ніньйо".

Саме такі явища в минулому часто ставали каталізаторами глобальних температурних рекордів. Наприклад, схожі сценарії спостерігалися у 1998, 2016 та 2024 роках, коли планета фіксувала одні з найспекотніших періодів за всю історію спостережень.

Перші три місяці 2026 року вже стали четвертими за температурними показниками за весь період спостережень, навіть попри слабку Ла-Нінью, яка зазвичай навпаки стримує потепління. Це означає, що базовий рівень глобального нагрівання вже настільки високий, що навіть охолоджувальні природні чинники не здатні суттєво його компенсувати.

Окреме занепокоєння викликає стан Арктики. На початку 2026 року вчені зафіксували рекордно низький рівень морського льоду, а зимовий максимум арктичного льодового покриву став одним із найменших за весь період супутникових спостережень. Це ще один сигнал того, що глобальна кліматична система входить у фазу дедалі більшої нестабільності.

Кліматологи пояснюють: короткочасне похолодання, сильний вітер чи навіть пізній сніг не спростовують глобального потепління. Навпаки — саме така погодна нестабільність є одним із його проявів. Зміна клімату означає не просто "тепліше", а різкіші контрасти, сильніші буревії, триваліші посухи, інтенсивніші зливи та більш непередбачувані сезони.

Для України це означає не лише погодний дискомфорт, а й прямі ризики для енергетики, агросектору, водних ресурсів, інфраструктури та здоров'я людей. І питання вже не в тому, чи буде нова хвиля кліматичних аномалій, а в тому, наскільки країна готова до життя в новій погодній реальності.

