Україна без щуки та ляща, але з "прибульцями": як відбувається окупація водойм

Українські річки стрімко змінюються — і справа не лише у війні чи кліматі. У водоймах дедалі активніше закріплюються чужорідні види риб, які витісняють місцеву фауну та руйнують природний баланс. Екологи вже говорять про "біологічну окупацію", наслідки якої можуть виявитися незворотними. Фокус з'ясував, чому це відбувається і чи можна зупинити процес.

Чому українські води захоплюють "чужинці"

Проблема інвазійних видів стала однією з ключових загроз для українських акваторій. Сьогодні зусилля фахівців зосереджені на відновленні природних шляхів міграції риб, однак цей процес ускладнюється швидким поширенням агресивних видів з інших континентів.

Причини їхнього засилля — комплексні. Потепління клімату створює комфортні умови для тропічних і південних видів. Каскади водосховищ на великих річках сповільнюють течію, що полегшує закріплення нових мешканців. Свою роль відіграє і глобалізація: судна переносять ікру з баластними водами, а власники акваріумів нерідко випускають екзотичних риб у дику природу.

Лідерка всеукраїнського екологічного руху "Let’s Do It Ukraine" Юлія Мархель закликає звернути увагу на стан річкової фауни.

"Масове розселення чужорідних видів у наших водоймах є справжньою екологічною окупацією, яка руйнує природний баланс та витісняє рідну фауну. Ситуація вимагає швидкої уваги суспільства: лише свідома позиція громадян та суворий контроль за випуском екзотичних мешканців у річки дасть змогу зберегти сталість природних ресурсів України для майбутнього", — каже Фокусу експертка.

Активні "окупанти": хто вже змінює екосистему

Перелік інвазійних видів в Україні постійно зростає. Найбільш агресивні з них уже суттєво впливають на екосистеми:

Сонячний окунь (Lepomis gibbosus) — цей яскравий виходець із Північної Америки став справжнім господарем мілководь. Його раціон складається з ікри цінних промислових риб, личинок та дрібних ракоподібних. Завдяки агресивній поведінці він позбавляє шансів на виживання молодь щуки та ляща.

Ротань-головешка (Perccottus glenii) — надзвичайно витривалий хижак із Далекого Сходу. Він здатен виживати у промерзлих або майже висушених ставках, а його активність призводить до повного винищення інших видів у малих водоймах.

Амурський чебачок — дрібна рибка, що дуже швидко розмножується. Вона виступає потужним харчовим конкурентом для всіх місцевих видів, поїдаючи кормову базу молодняка.

Сріблястий карась — цей прибулець майже повністю витіснив золотого карася, який тепер занесений до Червоної книги України.

Хто наступний: нова хвиля загарбників

Експерти попереджають: це лише початок. Через подальше потепління в українських річках можуть закріпитися нові небезпечні види:

Тиляпія — добре адаптується до теплих вод, особливо біля електростанцій.

Карликовий сом — уже фіксується у західних регіонах і поступово просувається на схід.

Піраньї — поки що не переживають зиму, але підвищення температури води може змінити ситуацію.

Ключова проблема — відсутність природних ворогів. Потрапляючи у нове середовище, такі види швидко стають панівними.

Наслідки та загрози

За словами Мархель, поява нових риб тягне за собою ланцюгову реакцію шкідливих змін, серед яких втрата біорізноманіття — місцеві види зникають через пряме поїдання або відсутність корму. Також це несе епідеміологічні ризики.

"Прибульці приносять із собою нових паразитів, до яких у наших риб відсутній імунітет. Є загроза й економічних збитків, адже зниження чисельності промислових риб (судака, коропа, ляща) завдає ударів по рибному господарству. І зміна якості води — домінування окремих видів порушує баланс самоочищення водойм, що провокує надмірне цвітіння води", — каже екологиня.

Що далі: сценарій для українських річок

Ситуація виглядає складною. Фахівці прогнозують подальше зміщення кордонів проживання південних видів на північ. Вже ближчим часом склад іхтіофауни України може змінитися настільки, що звичні нам види стануть рідкістю.

У 2026 році державні структури запровадили важливе рішення — знято будь-які обмеження на вилов інвазійних видів. Це єдиний шлях хоча б частково стримати їхній тиск на екосистему. Проте повне очищення водойм від прибульців вважається майже виключеним. Єдиним виходом залишається підтримка популяцій природних хижаків — щуки, білизни (жерех), сома — які здатні контролювати чисельність агресивних "емігрантів".

Юлія Мархель зауважує, що ситуація з інвазійними видами — це не локальна проблема рибалок чи екологів, а питання екологічної безпеки країни. Кожна випущена у річку акваріумна риба може запустити незворотні процеси. І якщо цей тренд не зупинити, українські водойми вже у найближчому майбутньому можуть змінитися до невпізнаваності.

Нагадаємо, дослідники розповіли про амазонську молі — рибу, яка зламала еволюцію: вид стримує шкідливі мутації за допомогою хитрощів відновлення ДНК.

Також Фокус розповідав, чи можуть російські удари призвести до постійних землетрусів і змін у земній корі та, головне, які регіони України перебувають у зоні підвищеного ризику.