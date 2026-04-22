Украина без щуки и леща, но с "пришельцами": как происходит оккупация водоемов

Украинские реки стремительно меняются — и дело не только в войне или климате. В водоемах все активнее закрепляются чужеродные виды рыб, которые вытесняют местную фауну и разрушают природный баланс. Экологи уже говорят о "биологической оккупации", последствия которой могут оказаться необратимыми. Фокус выяснил, почему это происходит и можно ли остановить процесс.

Почему украинские воды захватывают "чужаки"

Проблема инвазионных видов стала одной из ключевых угроз для украинских акваторий. Сегодня усилия специалистов сосредоточены на восстановлении естественных путей миграции рыб, однако этот процесс осложняется быстрым распространением агрессивных видов с других континентов.

Причины их засилья — комплексные. Потепление климата создает комфортные условия для тропических и южных видов. Каскады водохранилищ на крупных реках замедляют течение, что облегчает закрепление новых обитателей. Свою роль играет и глобализация: суда переносят икру с балластными водами, а владельцы аквариумов нередко выпускают экзотических рыб в дикую природу.

Лидер всеукраинского экологического движения "Let's Do It Ukraine" Юлия Мархель призывает обратить внимание на состояние речной фауны.

"Массовое расселение чужеродных видов в наших водоемах является настоящей экологической оккупацией, которая разрушает природный баланс и вытесняет родную фауну. Ситуация требует быстрого внимания общества: только сознательная позиция граждан и строгий контроль за выпуском экзотических жителей в реки позволит сохранить постоянство природных ресурсов Украины для будущего", — говорит Фокусу эксперт.

Активные "оккупанты": кто уже меняет экосистему

Перечень инвазионных видов в Украине постоянно растет. Наиболее агрессивные из них уже существенно влияют на экосистемы:

Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) — этот яркий выходец из Северной Америки стал настоящим хозяином мелководий. Его рацион состоит из икры ценных промысловых рыб, личинок и мелких ракообразных. Благодаря агрессивному поведению он лишает шансов на выживание молодь щуки и леща.

— этот яркий выходец из Северной Америки стал настоящим хозяином мелководий. Его рацион состоит из икры ценных промысловых рыб, личинок и мелких ракообразных. Благодаря агрессивному поведению он лишает шансов на выживание молодь щуки и леща. Ротань-головешка (Perccottus glenii) — чрезвычайно выносливый хищник с Дальнего Востока. Он способен выживать в промерзших или почти высушенных прудах, а его активность приводит к полному истреблению других видов в малых водоемах.

— чрезвычайно выносливый хищник с Дальнего Востока. Он способен выживать в промерзших или почти высушенных прудах, а его активность приводит к полному истреблению других видов в малых водоемах. Амурский чебачок — мелкая рыбка, которая очень быстро размножается. Она выступает мощным пищевым конкурентом для всех местных видов, поедая кормовую базу молодняка.

— мелкая рыбка, которая очень быстро размножается. Она выступает мощным пищевым конкурентом для всех местных видов, поедая кормовую базу молодняка. Серебристый карась — этот пришелец почти полностью вытеснил золотого карася, который теперь занесен в Красную книгу Украины.

Кто следующий: новая волна захватчиков

Эксперты предупреждают: это только начало. Из-за дальнейшего потепления в украинских реках могут закрепиться новые опасные виды:

Тиляпия — хорошо адаптируется к теплым водам, особенно возле электростанций.

— хорошо адаптируется к теплым водам, особенно возле электростанций. Карликовый сом — уже фиксируется в западных регионах и постепенно продвигается на восток.

— уже фиксируется в западных регионах и постепенно продвигается на восток. Пираньи — пока не переживают зиму, но повышение температуры воды может изменить ситуацию.

Ключевая проблема — отсутствие естественных врагов. Попадая в новую среду, такие виды быстро становятся доминирующими.

Последствия и угрозы

По словам Мархель, появление новых рыб влечет за собой цепную реакцию вредных изменений, среди которых потеря биоразнообразия — местные виды исчезают из-за прямого поедания или отсутствия корма. Также это несет эпидемиологические риски.

"Пришельцы приносят с собой новых паразитов, к которым у наших рыб отсутствует иммунитет. Есть угроза и экономического ущерба, ведь снижение численности промысловых рыб (судака, карпа, леща) наносит удар по рыбному хозяйству. И изменение качества воды — доминирование отдельных видов нарушает баланс самоочищения водоемов, что провоцирует чрезмерное цветение воды", — говорит эколог.

Что дальше: сценарий для украинских рек

Ситуация выглядит сложной. Специалисты прогнозируют дальнейшее смещение границ обитания южных видов на север. Уже в ближайшее время состав ихтиофауны Украины может измениться настолько, что привычные нам виды станут редкостью.

В 2026 году государственные структуры ввели важное решение — сняты любые ограничения на вылов инвазионных видов. Это единственный путь хотя бы частично сдержать их давление на экосистему. Однако полное очищение водоемов от пришельцев считается почти исключенным. Единственным выходом остается поддержка популяций природных хищников — щуки, бельки (жерех), сома — которые способны контролировать численность агрессивных "эмигрантов".

Юлия Мархель отмечает, что ситуация с инвазионными видами — это не локальная проблема рыбаков или экологов, а вопрос экологической безопасности страны. Каждая выпущенная в реку аквариумная рыба может запустить необратимые процессы. И если этот тренд не остановить, украинские водоемы уже в ближайшем будущем могут измениться до неузнаваемости.

