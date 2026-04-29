Апокалипсис сегодня: Европа нагревается быстрее, чем остальная планета

Ученые предупреждают, что изменение климата — это не угроза будущего, это нынешняя реальность.

Европа нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру, из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что быстрое потепление в Европе приводит к экстремальным погодным явлениям, смертям от жары и разрушительным лесным пожарам, пишет Фокус.

Новые данные показывают, что за последние 30 лет средняя температура на Земле каждые 10 лет повышалась на 0,27 градуса по Цельсию. Ежегодный отчет о состоянии климата в Европе показывает, что в Европе средняя температура за тот же период повышалась на 0,56 градуса по Цельсию.

Таким образом, если средняя температура на планете превышает доиндустриальный уровень на 1,4 градуса по Цельсию, то в Европе это повышение составляет 2,5 градуса по Цельсию. И это очень плохо.

Саманта Берджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, говорит, что повышение температуры, широкомасштабные лесные пожары и засухи являются неопровержимыми доказательствами того, что изменение климата — это не угроза будущего, это нынешняя реальность.

Новые данные показывают, что 2025 год стал третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений за погодой в Европе. Средняя температура поднялась до 10,41 градуса по Цельсию, что всего на 0,30 градуса по Цельсию меньше, чем было зафиксировано в самом жарком 2024 году. Почти на всей территории Европы в течение большей части 2025 года наблюдались температуры значительно выше нормы.

Ученые говорят, что Европа нагревается быстрее, чем остальная планета из-за сочетания географических факторов, деятельности человека и изменения погодных условий.

Европа нагревается быстрее из-за своей близости к Арктике, которая является самым быстро нагревающимся регионом на Земле. Повышение температуры в Арктике оказывает значительное влияние на Европу.

Европа также нагревается быстрее из-за усилий по ограничению загрязнения воздуха, хотя это может показаться нелогичным. Мелкие частицы в загрязнении воздуха, аэрозоли, накапливаются и отражают солнечный свет обратно в космос. Таким образом на планете температура не повышается так сильно, как могла бы. Но за последние 40 лет Европа резко сократила загрязнение воздуха и, как следствие, снизился уровень отраженного солнечного излучения, что привело к повышению температуры.

Конечно же деятельность человека приводит к дальнейшему изменению климата, что ускоряет нагревание Европы.

Погодные условия в Европе изменились, что способствует более частому появлению волн сильной жары летом. Это повышает среднюю температуру и вызывает сильные пожары и засухи.

Повышение температуры также приводит к уменьшению снежного покрова в Европе, который выступает отражателем солнечного излучения.

Новые данные также показывают, что температура повышается даже в субарктических регионах Европы, например, на севере Скандинавии и в Исландии, где наблюдаются аномально высокие температуры летом.

Нагревание Европы приводит к таянию ледников. В Исландии потеря льда приводит к постепенному повышению уровня океана.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сильная жара является основной причиной смертей, связанных с погодными условиями.

Ученые говорят, что масштабы последствий изменения климата уже невозможно игнорировать и необходимы срочные меры для снижения средней температуры не только в Европе, но и во всем мире. Иначе нас может ждать европейская, а затем и глобальная климатическая катастрофа, которая становится все ближе.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.