"Монстр" в Тихом океане пробудится совсем скоро: погода изменится почти повсюду на Земле

Согласно новому прогнозу ученых, Эль-Ниньо может проявиться уже в мае и, вероятно, станет одним из самых мощных явлений за всю историю наблюдений.

Возвращение Эль-Ниньо в этом году почти наверняка произойдет и ученые считают, что явление может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений. По сути, Эль-Ниньо ожидается такой силы, что его часто сравнивают с "возвращением Годзиллы", пишет Фокус.

Теперь ученые считают, что Эль-Ниньо может проявиться уже в мае 2026 года — простыми словами, ожидается, что явление вернется уже в ближайшие недели и приведет к резкому повышению температуры поверхности суши "почти повсюду".

В последнем обновлении Всемирного метеорологического общества (ВМО) говорится, что температура поверхности в восточной части Тихого океана уже быстро повышается — это указывает на вероятное возвращение условий Эль-Ниньо уже в мае-июле текущего года.

Отметим, что ВМО все еще не решается использовать термин "супер Эль-Ниньо", поскольку он не является строго научным термином. Однако все признаки указывают на то, что это событие будет очень сильным. Прогностические модели также предполагают, что событие будет невероятно сильным, но эксперты предупреждают, что пока рано озвучивать прогнозы и у них будет более четкое представление по мере развития года.

По словам руководителя отдела прогнозирования климата ВМО Вильфрана Муфума Окиа, в начале года наблюдался период нейтральных условий, но теперь климатические модели согласуются: существует высокая уверенность в начале Эль-Ниньо, за которым последует дальнейшее усиление в последующие месяцы. Модели указывают на то, что это может быть сильное событие, но так называемый весенний барьер предсказуемости представляет собой проблему для достоверности прогнозов.

К слову, это не первый подобный прогноз. За последние месяцы многие другие крупные метеорологические организации, включая Центр прогнозирования климата NOAA и Службу изменения климата Copernicus ЕС, предположили, что возвращение Эль-Ниньо в 2026 году становится все более вероятным.

Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO) — это естественный климатический цикл, обусловленный колебаниями температуры океана и атмосферного давления в восточной части тропической зоны Тихого океана. Эти условия оказывают влияние на весь мир, затрагивая все: от осадков до засух, тропических циклонов, волн жары и многого другого.

Цикл переходит между тремя фазами:

Эль-Ниньо (теплая фаза;

Ла-Нинья (более холодная фаза);

нейтральное состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Землю надвигается новая волна жары: ее породит то, что зарождается в Тихом океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чего стоит ждать от глобального погодного явления.

При написании использовались материалы ВМО, IFLScience.