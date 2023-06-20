Во власти Эль-Ниньо: ученые рассказали, чего стоит ждать от глобального погодного явления

Несмотря на то, что сила его все еще слаба, ученые предупреждают, что со временем это изменится и последствия могут быть пугающими.

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Ученые уже заявили о том, что Эль-Ниньо полноправно вступило в свои права. Несмотря на то, что сейчас оно все еще слабое, синоптики предупреждают, что со временем этот "глобальный нарушитель мировых погодных условий" будет лишь усиливаться, пишет Inverse.

Несмотря на то, что это может прозвучать весьма зловеще, исследователи настаивают, само по себе Эль-Ниньо не является чем-то злонамеренным или плохим. Чтобы немого пролить свет на то, что нас ждет, ученые рассказали, какими будут последствия "правления" Эль-Ниньо в 2023 году.

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Что такое Эль-Ниньо

Это климатическая модель, которая берет свое начало с накапливания теплой воды в Тропической части океана к западу от Южной Америки. Оно наступает раз в 3-7 лет или около того и может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Потепление на экваторе во время Эль-Ниньо приводит к потеплению стратосферы, начиная примерно с 10 км над поверхностью. Отметим, что ученые до сих пор точно не знают, как именно это происходит. Однако известно, что в это время нижняя тропическая стратосфера напротив, охлаждается.

Все это в конце концов может сместить ветры верхних уровней, также известные как струйные течения, которые, как правило, движутся с запада на восток. Изменение этого течения в свою очередь оказывает влияние на все виды погодных переменных, в том числе:

температуру;

штормы;

ветры.

Чем Эль-Ниньо опасно для человечества

В среднем "годы правления" Эль-Ниньо, как правило, теплее, чем годы Ла-Нинья. В глобальном масштабе эти сильное климатическое явление может повысить среднюю температуру на планете примерно на 0,4 градуса по Цельсию.

Исследователи отмечают, что годы Эль-Ниньо характеризуются куда более теплым климатом для северной части США и Канады, а на северо-западе Тихого океана зимой и осенью наблюдается меньшее количество осадков. Юго-Запад же при этом наоборот имеет тенденцию к более прохладной и влажной погоде.

Известно, что Эль-Ниньо также оказывает влияние на ураганы, однако это происходит по-разному в Тихом и Атлантическом океане. Например, над Атлантикой это, как правило, приводит к изменению скорости ветра в зависимости от высоты в атмосфере, а значит буквально может разрывать ураганы. Однако в восточной части Тихого океана Эль-Ниньо оказывает противоположный эффект — то есть штормов может стать больше. Кроме того, жара океана моет увеличить риск тепловых волн, которые способны разрушить кораллы и другие экосистемы.

Также известно, что Эль-Ниньо может нанести ущерб посевам в южной Африке и Австралии, а также повысить риск пожаров в последней из-за засушливых условий. Бразилия и север Южной Америки становятся подверженными более сухому климату, а климат Аргентины и Чили напротив, становится более влажным.

Впрочем, достаточно сложно спрогнозировать, как поведет себя Эль-Ниньо в тот или иной сезон, ученые отмечают, что это зависит от множества факторов, а потому они так пристально следят за развитием событий.

Противоречивые прогнозы

Главным вопросом сегодня остается то, будет ли Эль-Ниньо 2023 рекордным? Увы, это чрезвычайно сложный вопрос.

О начале этого явления объявляют, когда температура воды поднимется выше нормы минимум на 0,5 C. Однако сильным Эль-Ниньо будет считаться лишь в том случае, если за ближайшие три месяца ему удастся прогреться минимум на 1,5 C. Впрочем исследователи до сих пор не знают, удастся ли ему преодолеть этот порог.

В более ранних исследованиях ученые отмечали, что существует 84% вероятность того, что к зиме Эль-Ниньо будет умеренным, и 56% вероятность того, что оно будет сильным. Однако прогнозы могут меняться в зависимости от развития событий и использования различных методов прогнозирования.

Исследователи отмечают, что "динамические" модели предсказывают очень сильный Эль-Ниньо, тогда как "статистические" предлагают более оптимистичные прогнозы. Однако так или иначе ни одна компьютерная модель не может дать 100% гарантии, что события будут развиваться тем или иным способом.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо официально вступил в свои права, и последствия выглядят пугающе.